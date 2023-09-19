Рейтинг@Mail.ru
Патриарх предложил депутатам создать новый международный договор - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:32 19.09.2023 (обновлено: 15:20 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/patriarkh-1897250462.html
Патриарх предложил депутатам создать новый международный договор
Патриарх предложил депутатам создать новый международный договор - РИА Новости, 19.09.2023
Патриарх предложил депутатам создать новый международный договор
Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил депутатам Госдумы создать Конвенцию по правам и защите семьи, Россия может стать лидером нового движения, а в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:32
2023-09-19T15:20
религия
россия
госдума рф
московская патриархия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b47df4e1228e93b0c1aca2b69d87571.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил депутатам Госдумы создать Конвенцию по правам и защите семьи, Россия может стать лидером нового движения, а в состав организации могут войти другие государства, сообщает сайт Московской патриархии.В Госдуме в среду открылась выставка "Семья - основа детства", на которой можно увидеть макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей, в том числе там говорится о ролях в семье, рассказал ранее РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов."Поддержка семьи — обязанность и государства, и религиозных общин, и деятелей культуры, и предпринимателей, и политиков. В наши дни, когда во многих странах искажаются традиционные представления о семье, мы нуждаемся в международном сотрудничестве в деле защиты института семьи, детства, прав родителей на воспитание детей. Россия может стать лидером этого движения, инициировав Конвенцию по правам и защите семьи. Предлагаю парламентариям изучить возможность разработки такого документа", - приводит слова патриарха Кирилла сайт Московской патриархии.Патриарх напомнил о важности принятия выверенных решений, которые помогли бы обеспечить подлинную социальную поддержку семьи, материнства и детства, создать надлежащие условия для многодетных семей, защитить от бюрократического произвола и склонения к совершению абортов."Единство вместо разобщенности, жизнь вместо убийства детей до рождения, многодетность вместо одиночества — вот, что нужно сегодня миру, чтобы преодолеть духовный кризис и вернуться к процветанию", - рассказал патриарх Кирилл.На выставке, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира", представили фото и текстовые материалы, которые популяризируют "образ благополучной многодетной многопоколенной семьи".
https://ria.ru/20230919/rpts-1897248157.html
https://ria.ru/20230905/spisok-1894294819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_362421b4b516b099b949ee5a6e90a70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, московская патриархия, религия
Религия, Россия, Госдума РФ, Московская Патриархия, Религия
Патриарх предложил депутатам создать новый международный договор

Патриарх Кирилл предложил депутатам Госдумы создать Конвенцию по правам семьи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил депутатам Госдумы создать Конвенцию по правам и защите семьи, Россия может стать лидером нового движения, а в состав организации могут войти другие государства, сообщает сайт Московской патриархии.
В Госдуме в среду открылась выставка "Семья - основа детства", на которой можно увидеть макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей, в том числе там говорится о ролях в семье, рассказал ранее РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Папа с дочкой - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей
Вчера, 14:26
"Поддержка семьи — обязанность и государства, и религиозных общин, и деятелей культуры, и предпринимателей, и политиков. В наши дни, когда во многих странах искажаются традиционные представления о семье, мы нуждаемся в международном сотрудничестве в деле защиты института семьи, детства, прав родителей на воспитание детей. Россия может стать лидером этого движения, инициировав Конвенцию по правам и защите семьи. Предлагаю парламентариям изучить возможность разработки такого документа", - приводит слова патриарха Кирилла сайт Московской патриархии.
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
1 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
2 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
3 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
4 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
5 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
6 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
7 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
8 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
9 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
1 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
2 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
3 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
4 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
5 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
6 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
7 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
8 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
9 из 9
Патриарх напомнил о важности принятия выверенных решений, которые помогли бы обеспечить подлинную социальную поддержку семьи, материнства и детства, создать надлежащие условия для многодетных семей, защитить от бюрократического произвола и склонения к совершению абортов.
"Единство вместо разобщенности, жизнь вместо убийства детей до рождения, многодетность вместо одиночества — вот, что нужно сегодня миру, чтобы преодолеть духовный кризис и вернуться к процветанию", - рассказал патриарх Кирилл.
На выставке, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира", представили фото и текстовые материалы, которые популяризируют "образ благополучной многодетной многопоколенной семьи".
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
РПЦ обновила список лжесвященников
5 сентября, 14:20
 
РелигияРоссияГосдума РФМосковская ПатриархияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала