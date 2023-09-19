https://ria.ru/20230919/patriarkh-1897250462.html

Патриарх предложил депутатам создать новый международный договор

Патриарх предложил депутатам создать новый международный договор - РИА Новости, 19.09.2023

Патриарх предложил депутатам создать новый международный договор

Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил депутатам Госдумы создать Конвенцию по правам и защите семьи, Россия может стать лидером нового движения, а в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:32

2023-09-19T14:32

2023-09-19T15:20

религия

россия

госдума рф

московская патриархия

религия

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил депутатам Госдумы создать Конвенцию по правам и защите семьи, Россия может стать лидером нового движения, а в состав организации могут войти другие государства, сообщает сайт Московской патриархии.В Госдуме в среду открылась выставка "Семья - основа детства", на которой можно увидеть макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей, в том числе там говорится о ролях в семье, рассказал ранее РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов."Поддержка семьи — обязанность и государства, и религиозных общин, и деятелей культуры, и предпринимателей, и политиков. В наши дни, когда во многих странах искажаются традиционные представления о семье, мы нуждаемся в международном сотрудничестве в деле защиты института семьи, детства, прав родителей на воспитание детей. Россия может стать лидером этого движения, инициировав Конвенцию по правам и защите семьи. Предлагаю парламентариям изучить возможность разработки такого документа", - приводит слова патриарха Кирилла сайт Московской патриархии.Патриарх напомнил о важности принятия выверенных решений, которые помогли бы обеспечить подлинную социальную поддержку семьи, материнства и детства, создать надлежащие условия для многодетных семей, защитить от бюрократического произвола и склонения к совершению абортов."Единство вместо разобщенности, жизнь вместо убийства детей до рождения, многодетность вместо одиночества — вот, что нужно сегодня миру, чтобы преодолеть духовный кризис и вернуться к процветанию", - рассказал патриарх Кирилл.На выставке, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира", представили фото и текстовые материалы, которые популяризируют "образ благополучной многодетной многопоколенной семьи".

https://ria.ru/20230919/rpts-1897248157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, госдума рф, московская патриархия, религия