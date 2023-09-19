Патриарх предложил депутатам создать новый международный договор
Патриарх Кирилл предложил депутатам Госдумы создать Конвенцию по правам семьи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил депутатам Госдумы создать Конвенцию по правам и защите семьи, Россия может стать лидером нового движения, а в состав организации могут войти другие государства, сообщает сайт Московской патриархии.
В Госдуме в среду открылась выставка "Семья - основа детства", на которой можно увидеть макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей, в том числе там говорится о ролях в семье, рассказал ранее РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Поддержка семьи — обязанность и государства, и религиозных общин, и деятелей культуры, и предпринимателей, и политиков. В наши дни, когда во многих странах искажаются традиционные представления о семье, мы нуждаемся в международном сотрудничестве в деле защиты института семьи, детства, прав родителей на воспитание детей. Россия может стать лидером этого движения, инициировав Конвенцию по правам и защите семьи. Предлагаю парламентариям изучить возможность разработки такого документа", - приводит слова патриарха Кирилла сайт Московской патриархии.
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
8 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
9 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
1 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
2 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
3 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
4 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
5 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
6 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
7 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
8 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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Патриарх напомнил о важности принятия выверенных решений, которые помогли бы обеспечить подлинную социальную поддержку семьи, материнства и детства, создать надлежащие условия для многодетных семей, защитить от бюрократического произвола и склонения к совершению абортов.
"Единство вместо разобщенности, жизнь вместо убийства детей до рождения, многодетность вместо одиночества — вот, что нужно сегодня миру, чтобы преодолеть духовный кризис и вернуться к процветанию", - рассказал патриарх Кирилл.
На выставке, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира", представили фото и текстовые материалы, которые популяризируют "образ благополучной многодетной многопоколенной семьи".