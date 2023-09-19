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Помощник Алиева назвал цель операции Баку в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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15:53 19.09.2023 (обновлено: 16:15 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/operatsiya-1897279710.html
Помощник Алиева назвал цель операции Баку в Карабахе
Помощник Алиева назвал цель операции Баку в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Помощник Алиева назвал цель операции Баку в Карабахе
Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что главной целью антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:53
2023-09-19T16:15
в мире
азербайджан
баку
армения
ильхам алиев
хикмет гаджиев
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
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БАКУ, 19 сен - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что главной целью антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана в Карабахе является уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении."Уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима является главной целью антитеррористической операции Азербайджана",- сказал Гаджиев в интервью турецкому телеканалу TRT haber.При этом Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона посредством средств коммуникации уведомило мирное население о необходимости принятия мер предосторожности.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://radiosputnik.ria.ru/20230916/vstrecha-1896694911.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897201373.html
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в мире, азербайджан, баку, армения, ильхам алиев, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Баку, Армения, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян
Помощник Алиева назвал цель операции Баку в Карабахе

Гаджиев назвал целью операции Баку в Карабахе уничтожение военной инфраструктуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
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БАКУ, 19 сен - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что главной целью антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана в Карабахе является уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
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"Уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима является главной целью антитеррористической операции Азербайджана",- сказал Гаджиев в интервью турецкому телеканалу TRT haber.
При этом Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона посредством средств коммуникации уведомило мирное население о необходимости принятия мер предосторожности.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанБакуАрменияИльхам АлиевХикмет ГаджиевСитуация в Нагорном КарабахеНикол Пашинян
 
 
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