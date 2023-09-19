Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении
МО Азербайджана заявило об обстреле позиций в Карабахе со стороны Армении
Азербайджанские военные. Архивное фото
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Азербайджанское Минобороны заявило на сайте, что позиции вооруженных сил страны на агдамском направлении в Карабахе интенсивно обстреливаются армянскими военными.
"Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана в Карабахе подвергают интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Агдамского района. Также вооруженные силы Армении ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Ведомство также сообщило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.