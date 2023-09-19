Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 19.09.2023 (обновлено: 13:56 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897227987.html
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении - РИА Новости, 19.09.2023
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении
Азербайджанское Минобороны заявило на сайте, что позиции вооруженных сил страны на агдамском направлении в Карабахе интенсивно обстреливаются армянскими... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:30
2023-09-19T13:56
в мире
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591180163_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_3ab0d160ebc6ae73c7cd8189d74839af.jpg
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Азербайджанское Минобороны заявило на сайте, что позиции вооруженных сил страны на агдамском направлении в Карабахе интенсивно обстреливаются армянскими военными."Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана в Карабахе подвергают интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Агдамского района. Также вооруженные силы Армении ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Ведомство также сообщило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html
https://ria.ru/20230913/dogovor-1896187300.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591180163_191:248:2590:2047_1920x0_80_0_0_a27cbf63525cf34623678e2ebee05e3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении

МО Азербайджана заявило об обстреле позиций в Карабахе со стороны Армении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАзербайджанские военные
Азербайджанские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Азербайджанские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Азербайджанское Минобороны заявило на сайте, что позиции вооруженных сил страны на агдамском направлении в Карабахе интенсивно обстреливаются армянскими военными.
"Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана в Карабахе подвергают интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Агдамского района. Также вооруженные силы Армении ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана
13 сентября, 16:41
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Ведомство также сообщило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Здание МИД Армении - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения по мирному договору
13 сентября, 18:35
 
В миреАзербайджанАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала