https://ria.ru/20230919/obstrel-1897227987.html

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении - РИА Новости, 19.09.2023

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении

Азербайджанское Минобороны заявило на сайте, что позиции вооруженных сил страны на агдамском направлении в Карабахе интенсивно обстреливаются армянскими... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:30

2023-09-19T13:30

2023-09-19T13:56

в мире

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Азербайджанское Минобороны заявило на сайте, что позиции вооруженных сил страны на агдамском направлении в Карабахе интенсивно обстреливаются армянскими военными."Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана в Карабахе подвергают интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Агдамского района. Также вооруженные силы Армении ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Ведомство также сообщило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html

https://ria.ru/20230913/dogovor-1896187300.html

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армения

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в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе