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Минобороны Армении рассказало об обстановке на границах - РИА Новости, 19.09.2023
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13:17 19.09.2023 (обновлено: 13:55 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/obstanovka-1897224801.html
Минобороны Армении рассказало об обстановке на границах
Минобороны Армении рассказало об обстановке на границах - РИА Новости, 19.09.2023
Минобороны Армении рассказало об обстановке на границах
Обстановка на границах Армении относительно спокойная, сообщило на сайте Минобороны страны на фоне сообщений об азербайджанских обстрелах Карабаха. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:17
2023-09-19T13:55
армения
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Обстановка на границах Армении относительно спокойная, сообщило на сайте Минобороны страны на фоне сообщений об азербайджанских обстрелах Карабаха."По состоянию на 14.00 (13.00 мск) обстановка на границах Армении относительно спокойная", - говорится в сообщении.В то же время жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах города; в соцсетях появились видео, на которых слышна канонада и взрывы вдалеке, в городе звучит воздушная тревога, передает Sputnik Армения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
https://ria.ru/20230913/dogovor-1896187300.html
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армения, в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
Армения, В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны Армении рассказало об обстановке на границах

Минобороны Армении сообщило об относительно спокойной обстановке на границах

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Обстановка на границах Армении относительно спокойная, сообщило на сайте Минобороны страны на фоне сообщений об азербайджанских обстрелах Карабаха.
"По состоянию на 14.00 (13.00 мск) обстановка на границах Армении относительно спокойная", - говорится в сообщении.
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В то же время жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах города; в соцсетях появились видео, на которых слышна канонада и взрывы вдалеке, в городе звучит воздушная тревога, передает Sputnik Армения.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Здание МИД Армении - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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13 сентября, 18:35
 
АрменияВ миреАзербайджанСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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