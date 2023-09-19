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Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева - РИА Новости, 19.09.2023
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Шоубиз
 
17:03 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/nikolaev-1897299915.html
Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева
Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева - РИА Новости, 19.09.2023
Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева
Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили разместил на своем YouTube-канале обзор последних новостей, в котором призвал молиться за Игоря Николаева на... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:03
2023-09-19T17:03
шоубиз
новости шоу-бизнеса
отар кушанашвили
игорь николаев
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слухи
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили разместил на своем YouTube-канале обзор последних новостей, в котором призвал молиться за Игоря Николаева на фоне слухов о тяжелом состоянии композитора. &quot;Поскольку программа выйдет тогда, когда (небеса, проявите благоволение!) Игорь Николаев выздоровеет, я хотя бы буду чувствовать, что сделал все что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Если вы набожные, помолитесь за моего друга Игоря Николаева, вашего любимца&quot;, – обратился к публике Кушанашвили.В прошлую пятницу в ряде СМИ появилась информация о том, что 63-летнего композитора экстренно госпитализировали с обширным инфарктом. Позже стало известно, что Николаеву провели сложную операцию – коронарное шунтирование. Сам музыкант и его близкое окружение эти сведения пока не прокомментировали.В конце января СМИ тоже писали, что Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.Спустя время композитор вышел на связь к поклонникам и опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. Но не раскрыл причину, по которой обратился в лечебницу.
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новости шоу-бизнеса, отар кушанашвили, игорь николаев, знаменитости, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Отар Кушанашвили, Игорь Николаев, Знаменитости, слухи
Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева

Кушанашвили призвал молиться за Николаева на фоне слухов о его тяжелом состоянии

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Закрытие международного конкурса Новая волна 2016 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили разместил на своем YouTube-канале обзор последних новостей, в котором призвал молиться за Игоря Николаева на фоне слухов о тяжелом состоянии композитора.
«

"Поскольку программа выйдет тогда, когда (небеса, проявите благоволение!) Игорь Николаев выздоровеет, я хотя бы буду чувствовать, что сделал все что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Если вы набожные, помолитесь за моего друга Игоря Николаева, вашего любимца", – обратился к публике Кушанашвили.

В прошлую пятницу в ряде СМИ появилась информация о том, что 63-летнего композитора экстренно госпитализировали с обширным инфарктом. Позже стало известно, что Николаеву провели сложную операцию – коронарное шунтирование.
Сам музыкант и его близкое окружение эти сведения пока не прокомментировали.
В конце января СМИ тоже писали, что Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.
Спустя время композитор вышел на связь к поклонникам и опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. Но не раскрыл причину, по которой обратился в лечебницу.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаОтар КушанашвилиИгорь НиколаевЗнаменитостислухи
 
 
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