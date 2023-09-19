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Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева
Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева - РИА Новости, 19.09.2023
Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева
Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили разместил на своем YouTube-канале обзор последних новостей, в котором призвал молиться за Игоря Николаева на... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:03
2023-09-19T17:03
2023-09-19T17:03
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили разместил на своем YouTube-канале обзор последних новостей, в котором призвал молиться за Игоря Николаева на фоне слухов о тяжелом состоянии композитора. "Поскольку программа выйдет тогда, когда (небеса, проявите благоволение!) Игорь Николаев выздоровеет, я хотя бы буду чувствовать, что сделал все что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Если вы набожные, помолитесь за моего друга Игоря Николаева, вашего любимца", – обратился к публике Кушанашвили.В прошлую пятницу в ряде СМИ появилась информация о том, что 63-летнего композитора экстренно госпитализировали с обширным инфарктом. Позже стало известно, что Николаеву провели сложную операцию – коронарное шунтирование. Сам музыкант и его близкое окружение эти сведения пока не прокомментировали.В конце января СМИ тоже писали, что Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.Спустя время композитор вышел на связь к поклонникам и опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. Но не раскрыл причину, по которой обратился в лечебницу.
https://ria.ru/20230321/pekha-1859544534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, отар кушанашвили, игорь николаев, знаменитости, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Отар Кушанашвили, Игорь Николаев, Знаменитости, слухи
Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева
Кушанашвили призвал молиться за Николаева на фоне слухов о его тяжелом состоянии