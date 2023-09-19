https://ria.ru/20230919/nikolaev-1897299915.html

Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева

Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева - РИА Новости, 19.09.2023

Отар Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева

Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили разместил на своем YouTube-канале обзор последних новостей, в котором призвал молиться за Игоря Николаева на... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:03

2023-09-19T17:03

2023-09-19T17:03

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили разместил на своем YouTube-канале обзор последних новостей, в котором призвал молиться за Игоря Николаева на фоне слухов о тяжелом состоянии композитора. "Поскольку программа выйдет тогда, когда (небеса, проявите благоволение!) Игорь Николаев выздоровеет, я хотя бы буду чувствовать, что сделал все что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Если вы набожные, помолитесь за моего друга Игоря Николаева, вашего любимца", – обратился к публике Кушанашвили.В прошлую пятницу в ряде СМИ появилась информация о том, что 63-летнего композитора экстренно госпитализировали с обширным инфарктом. Позже стало известно, что Николаеву провели сложную операцию – коронарное шунтирование. Сам музыкант и его близкое окружение эти сведения пока не прокомментировали.В конце января СМИ тоже писали, что Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.Спустя время композитор вышел на связь к поклонникам и опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. Но не раскрыл причину, по которой обратился в лечебницу.

https://ria.ru/20230321/pekha-1859544534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, отар кушанашвили, игорь николаев, знаменитости, слухи