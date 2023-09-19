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В Минцифры сообщили сроки введения единого реестра воинского учета
В Минцифры сообщили сроки введения единого реестра воинского учета - РИА Новости, 19.09.2023
В Минцифры сообщили сроки введения единого реестра воинского учета
Минцифры считает невозможным полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учета до 2025 года, это связано с жесткими требованиями к инфраструктуре и РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:04
2023-09-19T11:04
2023-09-19T14:51
общество
россия
здоровье - общество
воинский учет
олег качанов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минцифры считает невозможным полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учета до 2025 года, это связано с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности, заявил заместитель главы ведомства Олег Качанов."Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования: сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, но они составляют служебную тайну", — сказал он на конференции "Цифровизация в госсекторе".По словам чиновника, создание реестра требует инфраструктуры, каналов связи и их защиты, а также "временных и материальных затрат".Качанов добавил, что пилотный проект реестра планируют запустить до конца этого года. Пока речь пойдет об объединении базы данных на территории одного-двух регионов.В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
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общество, россия, здоровье - общество, воинский учет, олег качанов
Общество, Россия, Здоровье - Общество, воинский учет, Олег Качанов
В Минцифры сообщили сроки введения единого реестра воинского учета
Минцифры: введение единого реестра воинского учета возможно только с 2025 года
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минцифры считает невозможным полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учета до 2025 года, это связано с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности, заявил заместитель главы ведомства Олег Качанов.
"Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования: сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, но они составляют служебную тайну", — сказал он на конференции "Цифровизация в госсекторе".
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По словам чиновника, создание реестра требует инфраструктуры, каналов связи и их защиты, а также "временных и материальных затрат".
Качанов добавил, что пилотный проект реестра планируют запустить до конца этого года. Пока речь пойдет об объединении базы данных на территории одного-двух регионов.
В апреле Владимир Путин
подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
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