https://ria.ru/20230919/mintsifry-1897144958.html

В Минцифры сообщили сроки введения единого реестра воинского учета

В Минцифры сообщили сроки введения единого реестра воинского учета - РИА Новости, 19.09.2023

В Минцифры сообщили сроки введения единого реестра воинского учета

Минцифры считает невозможным полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учета до 2025 года, это связано с жесткими требованиями к инфраструктуре и РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:04

2023-09-19T11:04

2023-09-19T14:51

общество

россия

здоровье - общество

воинский учет

олег качанов

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минцифры считает невозможным полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учета до 2025 года, это связано с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности, заявил заместитель главы ведомства Олег Качанов."Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования: сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, но они составляют служебную тайну", — сказал он на конференции "Цифровизация в госсекторе".По словам чиновника, создание реестра требует инфраструктуры, каналов связи и их защиты, а также "временных и материальных затрат".Качанов добавил, что пилотный проект реестра планируют запустить до конца этого года. Пока речь пойдет об объединении базы данных на территории одного-двух регионов.В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.

https://ria.ru/20230816/uchet-1890444146.html

https://ria.ru/20230918/mo-1896896869.html

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общество, россия, здоровье - общество, воинский учет, олег качанов