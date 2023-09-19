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Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе
Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался комментировать ситуацию в Карабахе на входе в штаб-квартиру ООН, где начинается неделя высокого уровня сессии... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:41
2023-09-19T15:41
2023-09-19T16:31
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался комментировать ситуацию в Карабахе на входе в штаб-квартиру ООН, где начинается неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Мирзоян проигнорировал просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию в Карабахе и молча вошел в здание. Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование российских миротворцев и руководство российско-турецкого мониторингового центра. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что что в Карабахе нет подразделений армянской армии.
https://ria.ru/20230919/armeniya-1897275213.html
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В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Арарат Мирзоян, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе
Мирзоян, приехавший на ГА ООН, отказался комментировать ситуацию в Карабахе