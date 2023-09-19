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Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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15:41 19.09.2023 (обновлено: 16:31 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/mid-1897276306.html
Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе
Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался комментировать ситуацию в Карабахе на входе в штаб-квартиру ООН, где начинается неделя высокого уровня сессии... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:41
2023-09-19T16:31
в мире
армения
азербайджан
баку
арарат мирзоян
оон
генеральная ассамблея оон
ситуация в нагорном карабахе
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался комментировать ситуацию в Карабахе на входе в штаб-квартиру ООН, где начинается неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Мирзоян проигнорировал просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию в Карабахе и молча вошел в здание. Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование российских миротворцев и руководство российско-турецкого мониторингового центра. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что что в Карабахе нет подразделений армянской армии.
https://ria.ru/20230919/armeniya-1897275213.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, арарат мирзоян, оон, генеральная ассамблея оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Арарат Мирзоян, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе

Мирзоян, приехавший на ГА ООН, отказался комментировать ситуацию в Карабахе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался комментировать ситуацию в Карабахе на входе в штаб-квартиру ООН, где начинается неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Мирзоян проигнорировал просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию в Карабахе и молча вошел в здание.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Пашинян заявил, что попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы
Вчера, 15:36
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование российских миротворцев и руководство российско-турецкого мониторингового центра. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что что в Карабахе нет подразделений армянской армии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе
Вчера, 15:30
 
В миреАрменияАзербайджанБакуАрарат МирзоянООНГенеральная Ассамблея ООНСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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