https://ria.ru/20230919/mid-1897276306.html

Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе

Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Глава МИД Армении отказался комментировать ситуацию в Карабахе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался комментировать ситуацию в Карабахе на входе в штаб-квартиру ООН, где начинается неделя высокого уровня сессии... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:41

2023-09-19T15:41

2023-09-19T16:31

в мире

армения

азербайджан

баку

арарат мирзоян

оон

генеральная ассамблея оон

ситуация в нагорном карабахе

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ООН, 19 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался комментировать ситуацию в Карабахе на входе в штаб-квартиру ООН, где начинается неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Мирзоян проигнорировал просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию в Карабахе и молча вошел в здание. Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование российских миротворцев и руководство российско-турецкого мониторингового центра. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что что в Карабахе нет подразделений армянской армии.

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897275213.html

https://ria.ru/20230919/azerbaydzhan-1897274339.html

армения

азербайджан

баку

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