https://ria.ru/20230919/mid-1897239498.html

Захарова рассказала о возможной встрече Москвы, Еревана и Баку в ООН

Захарова рассказала о возможной встрече Москвы, Еревана и Баку в ООН - РИА Новости, 19.09.2023

Захарова рассказала о возможной встрече Москвы, Еревана и Баку в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможности трехсторонней встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в рамках Генассамблеи РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:06

2023-09-19T14:06

2023-09-19T14:15

здоровье - общество

россия

баку

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генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможности трехсторонней встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в рамках Генассамблеи ООН, заявила, что в случае ее проработки о ней будет сообщено. "Если такая встреча будет прорабатываться, мы обязательно о ней сообщим",- сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. "Сейчас я могу сказать, что мы находимся также в контактах со сторонами", - добавила она. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Ведомство также сообщило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897227377.html

https://ria.ru/20230919/baku-1897204798.html

россия

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здоровье - общество, россия, баку, азербайджан, мария захарова, генеральная ассамблея оон, оон