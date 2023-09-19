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Захарова рассказала о возможной встрече Москвы, Еревана и Баку в ООН - РИА Новости, 19.09.2023
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14:06 19.09.2023 (обновлено: 14:15 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/mid-1897239498.html
Захарова рассказала о возможной встрече Москвы, Еревана и Баку в ООН
Захарова рассказала о возможной встрече Москвы, Еревана и Баку в ООН - РИА Новости, 19.09.2023
Захарова рассказала о возможной встрече Москвы, Еревана и Баку в ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможности трехсторонней встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в рамках Генассамблеи РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:06
2023-09-19T14:15
здоровье - общество
россия
баку
азербайджан
мария захарова
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оон
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможности трехсторонней встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в рамках Генассамблеи ООН, заявила, что в случае ее проработки о ней будет сообщено. "Если такая встреча будет прорабатываться, мы обязательно о ней сообщим",- сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. "Сейчас я могу сказать, что мы находимся также в контактах со сторонами", - добавила она. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Ведомство также сообщило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897227377.html
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здоровье - общество, россия, баку, азербайджан, мария захарова, генеральная ассамблея оон, оон
Здоровье - Общество, Россия, Баку, Азербайджан, Мария Захарова, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Захарова рассказала о возможной встрече Москвы, Еревана и Баку в ООН

Захарова ответила на вопрос о встрече на ГА ООН Москвы, Еревана и Баку

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможности трехсторонней встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в рамках Генассамблеи ООН, заявила, что в случае ее проработки о ней будет сообщено.
"Если такая встреча будет прорабатываться, мы обязательно о ней сообщим",- сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
МИД: Россия контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе
Вчера, 13:29
"Сейчас я могу сказать, что мы находимся также в контактах со сторонами", - добавила она.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Ведомство также сообщило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.
Мост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Здоровье - ОбществоРоссияБакуАзербайджанМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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