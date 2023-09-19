Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе
МИД: Москва встревожена резкой эскалации ситуации в Карабахе
Министерство иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва встревожена эскалацией ситуации в Карабахе, призывает стороны вернуться к дипломатическому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Народном Карабахе. Поступают сообщения о начале азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования", - заявила Захарова на брифинге.
Она отметила также, что "все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.