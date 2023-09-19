https://ria.ru/20230919/mid-1897236502.html

Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе

Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе

Москва встревожена эскалацией ситуации в Карабахе, призывает стороны вернуться к дипломатическому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:52

2023-09-19T13:52

2023-09-19T14:17

москва

россия

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

армения

мария захарова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва встревожена эскалацией ситуации в Карабахе, призывает стороны вернуться к дипломатическому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Народном Карабахе. Поступают сообщения о начале азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования", - заявила Захарова на брифинге.Она отметила также, что "все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897227377.html

https://ria.ru/20230919/mid-1897239498.html

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