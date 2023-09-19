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Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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13:52 19.09.2023 (обновлено: 14:17 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/mid-1897236502.html
Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе
Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе
Москва встревожена эскалацией ситуации в Карабахе, призывает стороны вернуться к дипломатическому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:52
2023-09-19T14:17
москва
россия
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
армения
мария захарова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва встревожена эскалацией ситуации в Карабахе, призывает стороны вернуться к дипломатическому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Народном Карабахе. Поступают сообщения о начале азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования", - заявила Захарова на брифинге.Она отметила также, что "все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897227377.html
https://ria.ru/20230919/mid-1897239498.html
москва
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
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москва, россия, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения, мария захарова, никол пашинян, владимир путин
Москва, Россия, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Армения, Мария Захарова, Никол Пашинян, Владимир Путин
Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе

МИД: Москва встревожена резкой эскалации ситуации в Карабахе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва встревожена эскалацией ситуации в Карабахе, призывает стороны вернуться к дипломатическому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Народном Карабахе. Поступают сообщения о начале азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования", - заявила Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
МИД: Россия контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе
Вчера, 13:29
Она отметила также, что "все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о возможной встрече Москвы, Еревана и Баку в ООН
Вчера, 14:06
 
МоскваРоссияНагорный КарабахСитуация в Нагорном КарабахеВ миреАзербайджанАрменияМария ЗахароваНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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