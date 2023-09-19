https://ria.ru/20230919/lenoblast-1897248059.html
Ленобласть намерена повысить эффективность муниципальной власти
Ленобласть намерена повысить эффективность муниципальной власти - РИА Новости, 19.09.2023
Ленобласть намерена повысить эффективность муниципальной власти
Ленинградская область намерена в интересах жителей провести реформу муниципальных образований, благодаря которой повысится качество работы и ответственность... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:45
2023-09-19T14:45
2023-09-19T14:46
ленинградская область
жкх
благоустройство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Ленинградская область намерена в интересах жителей провести реформу муниципальных образований, благодаря которой повысится качество работы и ответственность местных властей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Реформа, уже проведенная в некоторых субъектах Северо-Западного федерального округа, предполагает объединение муниципалитетов первого уровня (городских и сельских поселений) в округа — в границах районов. Кроме того, планируется сокращение депутатского корпуса первого уровня, вместо которого появятся единые администрации и советы депутатов на уровне округа, отметили в пресс-службе. "Округ — это тот же муниципальный район, в тех же границах, но без деления на городские и сельские поселения. Такая форма позволяет объединить бюджетные, административные, кадровые ресурсы и создать более эффективную систему управления", ― пояснила, в свою очередь, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак. Она уточнила, что реформа также будет иметь положительный финансовый эффект. Благодаря ей бюджет формируется на весь округ, ликвидируются диспропорции, когда отдельные поселения не в состоянии профинансировать свои нужды. Кроме того, сокращаются затраты на проведение выборов и содержание органов местного самоуправления. "Вместо администраций в поселениях будут созданы территориальные подразделения со значительным перечнем полномочий, включая работу с гражданами по текущим проблемным вопросам, взаимодействие с предприятиями и организациями, решение вопросов благоустройства территории, осуществление нотариальных действий. То есть связь с населением ни при каких обстоятельствах не будет утрачена", — добавила Бурак и подчеркнула, что изменения касаются только системы управления, статус населенных пунктов не изменится. Все льготы, компенсации и другие меры социальной поддержки сохранятся.
https://ria.ru/20230916/lenoblast-1896798273.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, благоустройство
Ленинградская область , ЖКХ, Благоустройство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Ленинградская область намерена в интересах жителей провести реформу муниципальных образований, благодаря которой повысится качество работы и ответственность местных властей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Реформа, уже проведенная в некоторых субъектах Северо-Западного федерального округа, предполагает объединение муниципалитетов первого уровня (городских и сельских поселений) в округа — в границах районов. Кроме того, планируется сокращение депутатского корпуса первого уровня, вместо которого появятся единые администрации и советы депутатов на уровне округа, отметили в пресс-службе.
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"Округ — это тот же муниципальный район, в тех же границах, но без деления на городские и сельские поселения. Такая форма позволяет объединить бюджетные, административные, кадровые ресурсы и создать более эффективную систему управления", ― пояснила, в свою очередь, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.
Она уточнила, что реформа также будет иметь положительный финансовый эффект. Благодаря ей бюджет формируется на весь округ, ликвидируются диспропорции, когда отдельные поселения не в состоянии профинансировать свои нужды. Кроме того, сокращаются затраты на проведение выборов и содержание органов местного самоуправления.
"Вместо администраций в поселениях будут созданы территориальные подразделения со значительным перечнем полномочий, включая работу с гражданами по текущим проблемным вопросам, взаимодействие с предприятиями и организациями, решение вопросов благоустройства
территории, осуществление нотариальных действий. То есть связь с населением ни при каких обстоятельствах не будет утрачена", — добавила Бурак и подчеркнула, что изменения касаются только системы управления, статус населенных пунктов не изменится. Все льготы, компенсации и другие меры социальной поддержки сохранятся.