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Организатор отмененного концерта "Ленинграда" ответил на обвинения Шнурова - РИА Новости, 19.09.2023
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Шоубиз
 
14:44 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/leningrad-1897234903.html
Организатор отмененного концерта "Ленинграда" ответил на обвинения Шнурова
Организатор отмененного концерта "Ленинграда" ответил на обвинения Шнурова - РИА Новости, 19.09.2023
Организатор отмененного концерта "Ленинграда" ответил на обвинения Шнурова
Организатор концерта группы "Ленинград" ответил на обвинения Сергея Шнурова о том, что шоу, запланированное на 16 сентября в Москве, было отменено "внезапно",... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:44
2023-09-19T14:44
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Организатор концерта группы "Ленинград" ответил на обвинения Сергея Шнурова о том, что шоу, запланированное на 16 сентября в Москве, было отменено "внезапно", сообщает пресс-служба компании. &quot;Официально заявляем, что группа была уведомлена о высоком риске отмены концерта и информирована о ходе переговоров в связи с данной ситуацией в течение всего срока подготовки к мероприятию, поэтому заявление артиста о внезапной отмене концерта, как это указывается Сергеем Шнуровым в своем сообщении, является несправедливым и недостоверным&quot;, – говорится в релизе.Организаторы также заявили, что участникам группы был в полном объеме выплачен гонорар. "Информация относительно причин отмены не является обязательной и должной к распространению, известна артисту и не имеет отношения к возврату билетов зрителям", – добавили в компании. Ранее Сергей Шнуров сообщил, что попытается сделать так, чтобы зрителям как можно скорее вернули денежные средства за проданные билеты. Музыкант также пообещал, что если этого не произойдет "в разумный срок", то он обратится в суд, в том числе, чтобы разобраться в причине отмены выступления.
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Организатор отмененного концерта "Ленинграда" ответил на обвинения Шнурова

Организатор концерта "Ленинграда" сказал, что риск отмены изначально был высокий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Организатор концерта группы "Ленинград" ответил на обвинения Сергея Шнурова о том, что шоу, запланированное на 16 сентября в Москве, было отменено "внезапно", сообщает пресс-служба компании.
«

"Официально заявляем, что группа была уведомлена о высоком риске отмены концерта и информирована о ходе переговоров в связи с данной ситуацией в течение всего срока подготовки к мероприятию, поэтому заявление артиста о внезапной отмене концерта, как это указывается Сергеем Шнуровым в своем сообщении, является несправедливым и недостоверным", – говорится в релизе.

Организаторы также заявили, что участникам группы был в полном объеме выплачен гонорар.
«
"Информация относительно причин отмены не является обязательной и должной к распространению, известна артисту и не имеет отношения к возврату билетов зрителям", – добавили в компании.
Ранее Сергей Шнуров сообщил, что попытается сделать так, чтобы зрителям как можно скорее вернули денежные средства за проданные билеты.
Музыкант также пообещал, что если этого не произойдет "в разумный срок", то он обратится в суд, в том числе, чтобы разобраться в причине отмены выступления.
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