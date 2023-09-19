https://ria.ru/20230919/lekarstva-1897306513.html
В "Промомед" заявили об обеспеченности России лекарствами от COVID-19
В "Промомед" заявили об обеспеченности России лекарствами от COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2023
В "Промомед" заявили об обеспеченности России лекарствами от COVID-19
Россия полностью обеспечена препаратами против COVID-19, в том числе и против его новых штаммов — производство продолжается, а на складах имеются запасы,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:06
2023-09-19T17:06
2023-09-19T17:06
россия
здоровье - общество
промомед
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия полностью обеспечена препаратами против COVID-19, в том числе и против его новых штаммов — производство продолжается, а на складах имеются запасы, рассказал журналистам председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый. Ранее во вторник в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 48%, а госпитализировано было 1 973 человека, что на 20,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. "Последний штамм, который идёт, он, действительно, более контагиозный, это означает, что его передача будет в разы больше, чем у многих предыдущих версий. Тем не менее мы его не боимся, потому что та терапия, которая у нас разработана, а у нас в стране есть полный портфель, вся линейка всех сверхсовременных средств... они действуют на ту часть вируса, которая никак не меняется в результате мутации", - заявил Белый, комментируя ситуацию с обеспеченностью страны препаратами от COVID-19. По его словам, лекарство блокирует непосредственно универсальный механизм размножения для всего семейства этих вирусов. "Ничего не боимся, страна обеспечена, запасы на складах дистрибьюторов имеются, ничего не надо ждать, наши производственные мощности позволяют обеспечить всю страну. Все лекарства в необходимом объеме имеются", - добавил председатель совдира. Однако Белый отметил, что объем производства сейчас ниже. "В периоды пиковой нагрузки мы делали миллионы пачек в месяц, сейчас, конечно, такие мощности производства не нужны, к счастью", - заключил он.
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россия, здоровье - общество, промомед, распространение коронавируса, коронавирус covid-19
Россия, Здоровье - Общество, Промомед, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
В "Промомед" заявили об обеспеченности России лекарствами от COVID-19
"Промомед": РФ полностью обеспечена лекарствами от COVID-19 и его новых штаммов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия полностью обеспечена препаратами против COVID-19, в том числе и против его новых штаммов — производство продолжается, а на складах имеются запасы, рассказал журналистам председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый.
Ранее во вторник в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 48%, а госпитализировано было 1 973 человека, что на 20,6% больше в сравнении с предыдущей неделей.
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"Последний штамм, который идёт, он, действительно, более контагиозный, это означает, что его передача будет в разы больше, чем у многих предыдущих версий. Тем не менее мы его не боимся, потому что та терапия, которая у нас разработана, а у нас в стране есть полный портфель, вся линейка всех сверхсовременных средств... они действуют на ту часть вируса, которая никак не меняется в результате мутации", - заявил Белый, комментируя ситуацию с обеспеченностью страны препаратами от COVID-19.
По его словам, лекарство блокирует непосредственно универсальный механизм размножения для всего семейства этих вирусов. "Ничего не боимся, страна обеспечена, запасы на складах дистрибьюторов имеются, ничего не надо ждать, наши производственные мощности позволяют обеспечить всю страну. Все лекарства в необходимом объеме имеются", - добавил председатель совдира.
Однако Белый отметил, что объем производства сейчас ниже. "В периоды пиковой нагрузки мы делали миллионы пачек в месяц, сейчас, конечно, такие мощности производства не нужны, к счастью", - заключил он.
ГК "Промомед" — российская фармацевтическая компания, ее портфель опирается на пять основных групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические, антибиотики. В него входит более 300 наименований лекарственных препаратов, 80% которых — в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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