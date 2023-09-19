https://ria.ru/20230919/koronavirus-1897149716.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48 процентов

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48 процентов - РИА Новости, 19.09.2023

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48 процентов

В России растет заболеваемость COVID-19 — за последнюю неделю число случаев увеличилось почти в полтора раза, заявили журналистам в Федеральном оперативном... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:19

2023-09-19T11:19

2023-09-19T12:20

здоровье - общество

россия

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА,19 сен — РИА Новости. В России растет заболеваемость COVID-19 — за последнюю неделю число случаев увеличилось почти в полтора раза, заявили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости <…> за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48 процентов", — говорится в сообщении.Рост заболеваемости отмечен в 70 регионах, причем в 13 он превышает средний по стране.Госпитализированы за неделю 1973 человек — на 20,6 процента больше, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 42 регионах, в 20 из них он выше среднего. Выздоровели за неделю 7280 человек — на 61,5 процента больше, чем на предыдущей неделе. Умерли в то же время 14 человек.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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здоровье - общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии