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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48 процентов - РИА Новости, 19.09.2023
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11:19 19.09.2023 (обновлено: 12:20 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/koronavirus-1897149716.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48 процентов
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48 процентов - РИА Новости, 19.09.2023
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48 процентов
В России растет заболеваемость COVID-19 — за последнюю неделю число случаев увеличилось почти в полтора раза, заявили журналистам в Федеральном оперативном... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:19
2023-09-19T12:20
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МОСКВА,19 сен — РИА Новости. В России растет заболеваемость COVID-19 — за последнюю неделю число случаев увеличилось почти в полтора раза, заявили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости &lt;…&gt; за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48 процентов", — говорится в сообщении.Рост заболеваемости отмечен в 70 регионах, причем в 13 он превышает средний по стране.Госпитализированы за неделю 1973 человек — на 20,6 процента больше, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 42 регионах, в 20 из них он выше среднего. Выздоровели за неделю 7280 человек — на 61,5 процента больше, чем на предыдущей неделе. Умерли в то же время 14 человек.
https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html
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здоровье - общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Россия, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48 процентов

В России за неделю госпитализировали 1973 человека с коронавирусом

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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МОСКВА,19 сен — РИА Новости. В России растет заболеваемость COVID-19 — за последнюю неделю число случаев увеличилось почти в полтора раза, заявили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«
"Показатель заболеваемости <…> за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48 процентов", — говорится в сообщении.
Рост заболеваемости отмечен в 70 регионах, причем в 13 он превышает средний по стране.
Госпитализированы за неделю 1973 человек — на 20,6 процента больше, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 42 регионах, в 20 из них он выше среднего.
Выздоровели за неделю 7280 человек — на 61,5 процента больше, чем на предыдущей неделе. Умерли в то же время 14 человек.
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Здоровье - ОбществоРоссияРаспространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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