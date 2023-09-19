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Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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23:17 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897412634.html
Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за боевых действий в Карабахе, сообщили в офисе представителя страны по международным правовым РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:17
2023-09-19T23:17
в мире
азербайджан
армения
баку
владимир путин
никол пашинян
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за боевых действий в Карабахе, сообщили в офисе представителя страны по международным правовым вопросам. "Представитель Армении по международным правовым вопросам обратился сегодня в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы предотвратить необратимые потери прав гражданского населения в результате крупномасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении. В частности, Армения требует обязать Азербайджан прекратить обстрелы вооруженными силами всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230919/erevan-1897410017.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, владимир путин, никол пашинян, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Владимир Путин, Никол Пашинян, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Армения обратилась в ЕСПЧ из-за операции Азербайджана в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за боевых действий в Карабахе, сообщили в офисе представителя страны по международным правовым вопросам.
"Представитель Армении по международным правовым вопросам обратился сегодня в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы предотвратить необратимые потери прав гражданского населения в результате крупномасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
В частности, Армения требует обязать Азербайджан прекратить обстрелы вооруженными силами всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Вчера, 16:52
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанАрменияБакуВладимир ПутинНикол ПашинянЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский судИльхам АлиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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