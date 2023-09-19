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Глава МИД Армении заявил, что обсудил с замгенсеком ООН ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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23:10 19.09.2023 (обновлено: 23:11 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897411992.html
Глава МИД Армении заявил, что обсудил с замгенсеком ООН ситуацию в Карабахе
Глава МИД Армении заявил, что обсудил с замгенсеком ООН ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Глава МИД Армении заявил, что обсудил с замгенсеком ООН ситуацию в Карабахе
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом ситуацию в Нагорном Карабахе и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:10
2023-09-19T23:11
в мире
азербайджан
армения
арарат мирзоян
мартин гриффитс
баку
никол пашинян
twitter
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом ситуацию в Нагорном Карабахе и подчеркнул необходимость срочных действий со стороны ООН по разрешению конфликта. "Представил заместителю генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатору чрезвычайной помощи Мартину Гриффитсу сегодняшнюю агрессию Азербайджана против народа Нагорного Карабаха. Обозначено: мишенью является гражданское население. Подчеркнута необходимость срочных действий ООН и ее агентств", - написал Мирзоян в соцсети X (бывшая Twitter). Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, и продолжить переговоры. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html
https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html
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в мире, азербайджан, армения, арарат мирзоян, мартин гриффитс, баку, никол пашинян, twitter, ситуация в нагорном карабахе, оон
В мире, Азербайджан, Армения, Арарат Мирзоян, Мартин Гриффитс, Баку, Никол Пашинян, Twitter, Ситуация в Нагорном Карабахе, ООН
Глава МИД Армении заявил, что обсудил с замгенсеком ООН ситуацию в Карабахе

Глава МИД Армении сообщил, что обсудил с Гриффитсом ситуацию в Нагорном Карабахе

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом ситуацию в Нагорном Карабахе и подчеркнул необходимость срочных действий со стороны ООН по разрешению конфликта.
"Представил заместителю генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатору чрезвычайной помощи Мартину Гриффитсу сегодняшнюю агрессию Азербайджана против народа Нагорного Карабаха. Обозначено: мишенью является гражданское население. Подчеркнута необходимость срочных действий ООН и ее агентств", - написал Мирзоян в соцсети X (бывшая Twitter).
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"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН
Вчера, 22:46
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, и продолжить переговоры.
Президент США Джо Байден
"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН
Вчера, 18:53
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Вчера, 18:32
 
В миреАзербайджанАрменияАрарат МирзоянМартин ГриффитсБакуНикол ПашинянTwitterСитуация в Нагорном КарабахеООН
 
 
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