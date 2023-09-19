https://ria.ru/20230919/karabakh-1897396441.html

СМИ: число жертв обострения в Карабахе возросло до 25 человек

СМИ: число жертв обострения в Карабахе возросло до 25 человек - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: число жертв обострения в Карабахе возросло до 25 человек

Число жертв обострения в Карабахе возросло до 25, передает агентство Armenpress. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:57

2023-09-19T20:57

2023-09-19T21:30

в мире

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

армения

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

баку

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Число жертв обострения в Карабахе возросло до 25, передает агентство Armenpress."Погибли 25 человек, двое из которых - мирные жители", - говорится в сообщении агентства.Как передает Арменпресс, пострадали 138 человек.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе провел во вторник заседание Совбеза Армении.В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897383411.html

азербайджан

армения

баку

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в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, армения, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, баку