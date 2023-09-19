https://ria.ru/20230919/karabakh-1897394288.html
Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе
Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе
США глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе, призывают Баку к немедленному прекращению огня, заявил госсекретарь Соединенных... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:44
2023-09-19T20:44
2023-09-19T22:40
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баку
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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азербайджан
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе, призывают Баку к немедленному прекращению огня, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен."Соединенные Штаты глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан немедленно прекратить эти действия", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.По словам Блинкена, действия Баку ухудшают и без того ужасающую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы установления мира."Как мы ранее ясно давали понять Азербайджану, применение силы для разрешения споров неприемлемо и противоречит усилиям по созданию условий для справедливого и достойного мира в регионе. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и уважительному диалогу между Баку и представителями населения Нагорного Карабаха", - подытожил госсекретарь.
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в мире, баку, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, вашингтон (штат), азербайджан, энтони блинкен
В мире, Баку, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Вашингтон (штат), Азербайджан, Энтони Блинкен
Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе
Блинкен призвал Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе, призывают Баку к немедленному прекращению огня, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан немедленно прекратить эти действия", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
По словам Блинкена, действия Баку ухудшают и без того ужасающую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы установления мира.
"Как мы ранее ясно давали понять Азербайджану, применение силы для разрешения споров неприемлемо и противоречит усилиям по созданию условий для справедливого и достойного мира в регионе. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и уважительному диалогу между Баку и представителями населения Нагорного Карабаха", - подытожил госсекретарь.
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