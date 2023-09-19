https://ria.ru/20230919/karabakh-1897394288.html

Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе

Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе

США глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе, призывают Баку к немедленному прекращению огня, заявил госсекретарь Соединенных... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:44

2023-09-19T20:44

2023-09-19T22:40

в мире

баку

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

вашингтон (штат)

азербайджан

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе, призывают Баку к немедленному прекращению огня, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен."Соединенные Штаты глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан немедленно прекратить эти действия", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.По словам Блинкена, действия Баку ухудшают и без того ужасающую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы установления мира."Как мы ранее ясно давали понять Азербайджану, применение силы для разрешения споров неприемлемо и противоречит усилиям по созданию условий для справедливого и достойного мира в регионе. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и уважительному диалогу между Баку и представителями населения Нагорного Карабаха", - подытожил госсекретарь.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

баку

нагорный карабах

вашингтон (штат)

азербайджан

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