Глава МИД ФРГ призвала Азербайджан прекратить обстрелы Карабаха
Бербок призвала Баку прекратить обстрелы Карабаха и возобновить переговоры
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан немедленно прекратить обстрелы Нагорного Карабаха и вернуться за стол переговоров.
Она назвала сообщения об эскалации в Нагорном Карабахе "драматичными", заявив, что в последнее время наблюдался небольшой прогресс в обеспечении доступа к гуманитарной помощи для людей, живущих в Нагорном Карабахе.
"Прямо в последние несколько дней ЕС и США вели интенсивные переговоры с Арменией и Азербайджаном по деэскалации. Обещание Баку воздерживаться от боевых действий было нарушено. Азербайджан должен немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров", - сказала Бербок в заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.
Она заявила, что решающим вопросом является защита гражданского населения Нагорного Карабаха, что также является и задачей расположенных там российских миротворцев.
"Прочный мир между Азербайджаном и Арменией может быть достигнут только за столом переговоров. Мы поддерживаем переговоры под руководством ЕС. Учитывая сегодняшнюю эскалацию, это актуально, как никогда", - добавила Бербок.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.