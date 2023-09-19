https://ria.ru/20230919/karabakh-1897389473.html

Баку готов говорить с властями Армении в Карабахе после их капитуляции

Баку готов говорить с властями Армении в Карабахе после их капитуляции - РИА Новости, 19.09.2023

Баку готов говорить с властями Армении в Карабахе после их капитуляции

Власти Азербайджана готовы говорить с так называемыми армянскими "властями" непризнанного Карабаха только после их капитуляции, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:15

2023-09-19T20:15

2023-09-19T22:07

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

баку

армения

никол пашинян

владимир путин

в мире

хикмет гаджиев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Азербайджана готовы говорить с так называемыми армянскими "властями" непризнанного Карабаха только после их капитуляции, передает агентство Рейтер со ссылкой на помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева."Баку будет готов к переговорам с карабахскими армянами только после того, как они поднимут белый флаг и разоружатся", - приводит агентство слова советника. По его словам, у Азербайджана нет военных целей в соседней Армении."Азербайджан намерен закрыть главу вражды и конфронтации. Мы не можем больше мириться с тем, что на нашей территории находятся подобные вооруженные силы и структура, которая ежедневно бросает вызов нашей безопасности и суверенитету", - добавил представитель Азербайджана.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

азербайджан

баку

армения

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ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, баку, армения, никол пашинян, владимир путин, в мире, хикмет гаджиев