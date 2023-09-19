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ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе, заявили в Баку - РИА Новости, 19.09.2023
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19:45 19.09.2023 (обновлено: 19:49 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897384170.html
ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе, заявили в Баку
ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе, заявили в Баку - РИА Новости, 19.09.2023
ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе, заявили в Баку
Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах, передает агентство Reuters со ссылкой на Хикмета Гаджиева, помощника... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:45
2023-09-19T19:49
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
баку
ильхам алиев
хикмет гаджиев
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах, передает агентство Reuters со ссылкой на Хикмета Гаджиева, помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам."Азербайджанские войска в нескольких местах прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе и намерены реализовать свои стратегические цели", - приводит агентство слова советника.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, баку, ильхам алиев, хикмет гаджиев, армения, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Баку, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Армения, Никол Пашинян
ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе, заявили в Баку

Reuters: ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе

© Фото : Минобороны АзербайджанаУчения вооруженных сил Азербайджана
Учения вооруженных сил Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Минобороны Азербайджана
Учения вооруженных сил Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах, передает агентство Reuters со ссылкой на Хикмета Гаджиева, помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам.
"Азербайджанские войска в нескольких местах прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе и намерены реализовать свои стратегические цели", - приводит агентство слова советника.
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Вчера, 16:52
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеБакуИльхам АлиевХикмет ГаджиевАрменияНикол Пашинян
 
 
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