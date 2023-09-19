https://ria.ru/20230919/karabakh-1897384170.html

ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе, заявили в Баку

ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе, заявили в Баку - РИА Новости, 19.09.2023

ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе, заявили в Баку

Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах, передает агентство Reuters со ссылкой на Хикмета Гаджиева, помощника... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:45

2023-09-19T19:45

2023-09-19T19:49

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

баку

ильхам алиев

хикмет гаджиев

армения

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897237299_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_aad41718bee440ce4ac924f38ad247ef.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах, передает агентство Reuters со ссылкой на Хикмета Гаджиева, помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам."Азербайджанские войска в нескольких местах прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе и намерены реализовать свои стратегические цели", - приводит агентство слова советника.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/erevan-1897371554.html

азербайджан

баку

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, баку, ильхам алиев, хикмет гаджиев, армения, никол пашинян