Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Патриарх Кирилл заявил, что воспринял новости о Карабахе с болью в сердце
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл воспринял известия о конфликте в Нагорном Карабахе с болью в сердце, молит Бога, чтобы в Карабахе утвердился мир и все его обитатели могли свободно жить и исповедовать свою веру в безопасности, говорится в патриаршем заявлении, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.
"С болью в сердце воспринял известия о возобновлении вооруженных действий в Нагорном Карабахе, о первых жертвах вновь разгоревшегося противостояния. На протяжении десятилетий Русская православная церковь предпринимает все возможные усилия для восстановления мира на этой благословенной земле, вместе с духовными лидерами Азербайджана и Армении содействует диалогу между религиозными общинами и народами двух соседних государств. Нам многого удалось добиться и, прежде всего, недопущения перерастания конфликта в религиозный", – сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.
Патриарх Кирилл отметил, что молит Бога о том, "чтобы как можно скорее военные действия уступили место переговорам, а на земле Нагорного Карабаха утвердился мир, где все жители, к какой бы национальности или вероисповеданию они ни принадлежали, могли бы жить в безопасности и свободно исповедовать на законных основаниях веру своих предков".
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.