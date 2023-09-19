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Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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Религия
 
19:10 19.09.2023 (обновлено: 19:12 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897370553.html
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл воспринял известия о конфликте в Нагорном Карабахе с болью в сердце, молит Бога, чтобы в Карабахе утвердился мир и все... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:10
2023-09-19T19:12
религия
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
азербайджан
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл воспринял известия о конфликте в Нагорном Карабахе с болью в сердце, молит Бога, чтобы в Карабахе утвердился мир и все его обитатели могли свободно жить и исповедовать свою веру в безопасности, говорится в патриаршем заявлении, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии."С болью в сердце воспринял известия о возобновлении вооруженных действий в Нагорном Карабахе, о первых жертвах вновь разгоревшегося противостояния. На протяжении десятилетий Русская православная церковь предпринимает все возможные усилия для восстановления мира на этой благословенной земле, вместе с духовными лидерами Азербайджана и Армении содействует диалогу между религиозными общинами и народами двух соседних государств. Нам многого удалось добиться и, прежде всего, недопущения перерастания конфликта в религиозный", – сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.Патриарх Кирилл отметил, что молит Бога о том, "чтобы как можно скорее военные действия уступили место переговорам, а на земле Нагорного Карабаха утвердился мир, где все жители, к какой бы национальности или вероисповеданию они ни принадлежали, могли бы жить в безопасности и свободно исповедовать на законных основаниях веру своих предков".Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.
https://ria.ru/20230919/erevan-1897371554.html
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нагорный карабах
азербайджан
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ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, азербайджан, армения, никол пашинян, русская православная церковь, московская патриархия, отдел внешних церковных связей московского патриархата
Религия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Патриарх Кирилл заявил, что воспринял новости о Карабахе с болью в сердце

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл воспринял известия о конфликте в Нагорном Карабахе с болью в сердце, молит Бога, чтобы в Карабахе утвердился мир и все его обитатели могли свободно жить и исповедовать свою веру в безопасности, говорится в патриаршем заявлении, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.
"С болью в сердце воспринял известия о возобновлении вооруженных действий в Нагорном Карабахе, о первых жертвах вновь разгоревшегося противостояния. На протяжении десятилетий Русская православная церковь предпринимает все возможные усилия для восстановления мира на этой благословенной земле, вместе с духовными лидерами Азербайджана и Армении содействует диалогу между религиозными общинами и народами двух соседних государств. Нам многого удалось добиться и, прежде всего, недопущения перерастания конфликта в религиозный", – сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.
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Патриарх Кирилл отметил, что молит Бога о том, "чтобы как можно скорее военные действия уступили место переговорам, а на земле Нагорного Карабаха утвердился мир, где все жители, к какой бы национальности или вероисповеданию они ни принадлежали, могли бы жить в безопасности и свободно исповедовать на законных основаниях веру своих предков".
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.
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РелигияСитуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинАзербайджанАрменияНикол ПашинянРусская православная церковьМосковская ПатриархияОтдел внешних церковных связей Московского Патриархата
 
 
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