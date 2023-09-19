https://ria.ru/20230919/karabakh-1897345446.html

Бербок заявила, что ФРГ обсудит события в Карабахе на Генассамблее ООН

Бербок заявила, что ФРГ обсудит события в Карабахе на Генассамблее ООН - РИА Новости, 19.09.2023

Бербок заявила, что ФРГ обсудит события в Карабахе на Генассамблее ООН

Министерство иностранных дел Германии внесёт события в Карабахе на обсуждение на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявила Анналена Бербок на пресс-конференции... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:32

2023-09-19T18:32

2023-09-19T22:30

в мире

германия

оон

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

баку

армения

ильхам алиев

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии внесёт события в Карабахе на обсуждение на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявила Анналена Бербок на пресс-конференции на полях сессии."Я сейчас обращусь непосредственно здесь и сейчас в ООН с разговором, который я ранее вела с азербайджанским президентом Алиевым", - заявила министр на пресс-конференции, которая транслировалась немецким телеканалом Phoenix.По словам Бербок, в последние несколько недель она и ряд других политиков несколько раз разговаривали с азербайджанской стороной и были получены обещания со стороны Баку, что будет обеспечено безопасное движение гуманитарных конвоев."Но также и то, что не будет проявлений насилия. Мы видим, что это обещание сдержано не было", - добавила она.Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230919/peregovory-1897336638.html

https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html

германия

азербайджан

баку

армения

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