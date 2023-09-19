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В Ереване заявили о желании "властей" Карабаха вести переговоры с Баку - РИА Новости, 19.09.2023
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17:25 19.09.2023 (обновлено: 19:51 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897314201.html
В Ереване заявили о желании "властей" Карабаха вести переговоры с Баку
В Ереване заявили о желании "властей" Карабаха вести переговоры с Баку - РИА Новости, 19.09.2023
В Ереване заявили о желании "властей" Карабаха вести переговоры с Баку
Так называемые власти непризнанного Карабаха запросили прекращения огня и переговоры с Баку после начала "антитеррористических мероприятий" Азербайджана во... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:25
2023-09-19T19:51
баку
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
нагорный карабах
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Так называемые власти непризнанного Карабаха запросили прекращения огня и переговоры с Баку после начала "антитеррористических мероприятий" Азербайджана во вторник, сообщает армянское госагентство Арменпресс."Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации", - сообщает агентство.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897300339.html
https://ria.ru/20230919/ploschad-1897293174.html
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баку, армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, нагорный карабах
Баку, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах
В Ереване заявили о желании "властей" Карабаха вести переговоры с Баку

"Власти" Нагорного Карабаха запросили прекращение огня и переговоры с Баку

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Так называемые власти непризнанного Карабаха запросили прекращения огня и переговоры с Баку после начала "антитеррористических мероприятий" Азербайджана во вторник, сообщает армянское госагентство Арменпресс.
"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации", - сообщает агентство.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам
Вчера, 16:48
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В Ереване на фоне событий в Карабахе перекрыли главную площадь
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