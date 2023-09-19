https://ria.ru/20230919/karabakh-1897305148.html
Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе
Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе
Кремль с сожалением узнает о том, что в Нагорном Карабахе уже есть жертвы, возобновление боевых действий - серьезный вызов и угроза для мирного населения,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:03
2023-09-19T17:03
2023-09-19T17:04
в мире
нагорный карабах
россия
баку
никол пашинян
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль с сожалением узнает о том, что в Нагорном Карабахе уже есть жертвы, возобновление боевых действий - серьезный вызов и угроза для мирного населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас ведется напряженная работа, главное - это обеспечить безопасность людей в Карабахе и не допустить человеческих жертв. Мы с сожалением читаем новости о том, что такие жертвы уже имеют место", - сказал Песков журналистам. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В МИД РФ заявили, что встревожены эскалацией ситуации в Карабахе, и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html
нагорный карабах
россия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорный карабах, россия, баку, никол пашинян, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Нагорный Карабах, Россия, Баку, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе
Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе
Песков: Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе