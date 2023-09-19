https://ria.ru/20230919/karabakh-1897305148.html

Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе

Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе

Кремль с сожалением узнает о том, что в Нагорном Карабахе уже есть жертвы, возобновление боевых действий - серьезный вызов и угроза для мирного населения,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:03

2023-09-19T17:03

2023-09-19T17:04

в мире

нагорный карабах

россия

баку

никол пашинян

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль с сожалением узнает о том, что в Нагорном Карабахе уже есть жертвы, возобновление боевых действий - серьезный вызов и угроза для мирного населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас ведется напряженная работа, главное - это обеспечить безопасность людей в Карабахе и не допустить человеческих жертв. Мы с сожалением читаем новости о том, что такие жертвы уже имеют место", - сказал Песков журналистам. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В МИД РФ заявили, что встревожены эскалацией ситуации в Карабахе, и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html

нагорный карабах

россия

баку

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в мире, нагорный карабах, россия, баку, никол пашинян, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе