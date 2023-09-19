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Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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17:03 19.09.2023 (обновлено: 17:04 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897305148.html
Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе
Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе
Кремль с сожалением узнает о том, что в Нагорном Карабахе уже есть жертвы, возобновление боевых действий - серьезный вызов и угроза для мирного населения,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:03
2023-09-19T17:04
в мире
нагорный карабах
россия
баку
никол пашинян
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль с сожалением узнает о том, что в Нагорном Карабахе уже есть жертвы, возобновление боевых действий - серьезный вызов и угроза для мирного населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас ведется напряженная работа, главное - это обеспечить безопасность людей в Карабахе и не допустить человеческих жертв. Мы с сожалением читаем новости о том, что такие жертвы уже имеют место", - сказал Песков журналистам. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В МИД РФ заявили, что встревожены эскалацией ситуации в Карабахе, и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html
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в мире, нагорный карабах, россия, баку, никол пашинян, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Нагорный Карабах, Россия, Баку, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе
Песков заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе

Песков: Кремль с сожалением узнает о жертвах в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль с сожалением узнает о том, что в Нагорном Карабахе уже есть жертвы, возобновление боевых действий - серьезный вызов и угроза для мирного населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас ведется напряженная работа, главное - это обеспечить безопасность людей в Карабахе и не допустить человеческих жертв. Мы с сожалением читаем новости о том, что такие жертвы уже имеют место", - сказал Песков журналистам.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
10 сентября, 12:14
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В МИД РФ заявили, что встревожены эскалацией ситуации в Карабахе, и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
МЧС России доставило очередную гуманитарную помощь в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Песков: в Нагорный Карабах доставлена российская гуманитарная помощь
15 сентября, 13:40
 
В миреНагорный КарабахРоссияБакуНикол ПашинянДмитрий ПесковСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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