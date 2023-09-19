https://ria.ru/20230919/karabakh-1897304461.html
Песков ответил на вопрос об увеличении российского контингента в Карабахе
Песков ответил на вопрос об увеличении российского контингента в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Песков ответил на вопрос об увеличении российского контингента в Карабахе
Решения о возможности увеличения миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе формулируют военные, это согласовывается со всеми сторонами, заявил... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:02
2023-09-19T17:02
2023-09-19T17:05
дмитрий песков
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Решения о возможности увеличения миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе формулируют военные, это согласовывается со всеми сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается увеличения нашего контингента миротворцев, то это решение - прежде всего формулируется предложение нашими военными, и, конечно же, это подлежит согласованию со всеми странами. И здесь только военные могут дать какую-то экспертизу насчет целесообразности такого увеличения", - ответил Песков на вопрос журналистов, не планируется ли увеличить миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе. Кроме того, он повторил, что военные РФ продолжают свою работу для того, чтобы вернуть этот регион к миру."Миротворцы выполняют свою функцию, но, тем не менее, ситуация остается непростой," - добавил Песков и отметил, что возобновление боевых действий является серьезным вызовом и прежде всего серьезной угрозой для мирного населения.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В МИД РФ заявили, что встревожены эскалацией ситуации в Карабахе, и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html
https://ria.ru/20230919/dokumenty-1897296008.html
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дмитрий песков, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
Дмитрий Песков, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Песков ответил на вопрос об увеличении российского контингента в Карабахе
Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об увеличении контингента в Карабахе
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Решения о возможности увеличения миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе формулируют военные, это согласовывается со всеми сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается увеличения нашего контингента миротворцев, то это решение - прежде всего формулируется предложение нашими военными, и, конечно же, это подлежит согласованию со всеми странами. И здесь только военные могут дать какую-то экспертизу насчет целесообразности такого увеличения", - ответил Песков на вопрос журналистов, не планируется ли увеличить миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе.
В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна
Кроме того, он повторил, что военные РФ продолжают свою работу для того, чтобы вернуть этот регион к миру.
"Миротворцы выполняют свою функцию, но, тем не менее, ситуация остается непростой," - добавил Песков и отметил, что возобновление боевых действий является серьезным вызовом и прежде всего серьезной угрозой для мирного населения.
Минобороны Азербайджана
во вторник сообщило, что Баку
начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении
; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване
назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян
провел заседание Совета безопасности республики.
В МИД РФ заявили, что встревожены эскалацией ситуации в Карабахе, и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
В Кремле призвали Ереван и Баку следовать подписанным документам