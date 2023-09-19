https://ria.ru/20230919/karabakh-1897299382.html

Песков ответил на вопрос об очереди США урегулировать ситуацию в Карабахе

Песков ответил на вопрос об очереди США урегулировать ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Песков ответил на вопрос об очереди США урегулировать ситуацию в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об очереди США урегулировать ситуацию в Карабахе, заявил, что "тут не должно быть никакой... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:45

2023-09-19T16:45

2023-09-19T16:55

ситуация в нагорном карабахе

сша

дмитрий песков

в мире

азербайджан

армения

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об очереди США урегулировать ситуацию в Карабахе, заявил, что "тут не должно быть никакой очереди, нужны конкретные усилия на основе правовой базы".Ранее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что теперь очередь США решать, какие меры следует принять для урегулирования ситуации в Карабахе."Здесь не должно быть никакой очереди. Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной, осязаемой правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование. Такая возможность есть, с нашей точки зрения. Это те самые договоренности, на которых мы основываем свои действия. Продолжаем наши контакты как с Баку, так и с Ереваном", - сказал Песков.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897201373.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897252424.html

сша

азербайджан

армения

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ситуация в нагорном карабахе, сша, дмитрий песков, в мире, азербайджан, армения