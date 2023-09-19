В Кремле ответили на вопрос об угрозе российским миротворцам в Карабахе
Песков: у Кремля нет информации об угрозе российским миротворцам в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Кремле нет информации о возможности угрозы российским миротворцам в Карабахе, но это тоже один из приоритетов в нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Они находятся в непосредственном контакте со сторонами, наши военные. Собственно это и является сейчас их главной ролью. Вообще контакты главным образом идут по линии военных. Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев, конечно же, для нас это является ещё одним важным приоритетом", - сказал Песков на вопрос об ударе по месту дислокации российских миротворцев.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян провел заседание совбеза Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.