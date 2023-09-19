https://ria.ru/20230919/karabakh-1897296112.html

В Кремле выразили беспокойство из-за резкой эскалации в Нагорном Карабахе

В Кремле выразили беспокойство из-за резкой эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

В Кремле выразили беспокойство из-за резкой эскалации в Нагорном Карабахе

Кремль обеспокоен резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:37

2023-09-19T16:37

2023-09-19T16:41

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

дмитрий песков

никол пашинян

армения

баку

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль обеспокоен резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."По Карабаху - мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий", - сказал Песков журналистам.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

баку

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