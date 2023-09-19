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В Кремле выразили беспокойство из-за резкой эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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16:37 19.09.2023 (обновлено: 16:41 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897296112.html
В Кремле выразили беспокойство из-за резкой эскалации в Нагорном Карабахе
В Кремле выразили беспокойство из-за резкой эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
В Кремле выразили беспокойство из-за резкой эскалации в Нагорном Карабахе
Кремль обеспокоен резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:37
2023-09-19T16:41
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
дмитрий песков
никол пашинян
армения
баку
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль обеспокоен резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."По Карабаху - мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий", - сказал Песков журналистам.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
баку
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нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, дмитрий песков, никол пашинян, армения, баку, владимир путин
Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Армения, Баку, Владимир Путин
В Кремле выразили беспокойство из-за резкой эскалации в Нагорном Карабахе

Песков: РФ обеспокоена резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль обеспокоен резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По Карабаху - мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий", - сказал Песков журналистам.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Лозунги против Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна
Вчера, 15:51
 
Нагорный КарабахСитуация в Нагорном КарабахеВ миреАзербайджанДмитрий ПесковНикол ПашинянАрменияБакуВладимир Путин
 
 
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