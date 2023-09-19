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Медведев предложил догадаться, что ждет его "коллегу из братской страны" - РИА Новости, 20.09.2023
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15:43 19.09.2023 (обновлено: 00:53 20.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897276800.html
Медведев предложил догадаться, что ждет его "коллегу из братской страны"
Медведев предложил догадаться, что ждет его "коллегу из братской страны" - РИА Новости, 20.09.2023
Медведев предложил догадаться, что ждет его "коллегу из братской страны"
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне ситуации в Карабахе написал пост о "коллеге из братской страны", который решил возложить ответственность РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-19T15:43
2023-09-20T00:53
россия
безопасность
армения
никол пашинян
дмитрий медведев
азербайджан
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне ситуации в Карабахе написал пост о "коллеге из братской страны", который решил возложить ответственность за свое поражение на Россию, отказался от части территории своей страны, потом решил заигрывать с НАТО; Медведев задался вопросом, какая судьба его ждет."Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: "Ну я же для вас чужой, вы меня не примете". Я ответил то, что должен: "Судить будем не по биографии, а по поступкам". Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками", - написал Медведев. "Догадайтесь, какая судьба его ждёт", - добавил он.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897249366.html
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россия
армения
азербайджан
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россия, безопасность, армения, никол пашинян, дмитрий медведев, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
Россия, Безопасность, Армения, Никол Пашинян, Дмитрий Медведев, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Медведев предложил догадаться, что ждет его "коллегу из братской страны"

Медведев после обострения в Карабахе напомнил коллеге заигрывания с НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне ситуации в Карабахе написал пост о "коллеге из братской страны", который решил возложить ответственность за свое поражение на Россию, отказался от части территории своей страны, потом решил заигрывать с НАТО; Медведев задался вопросом, какая судьба его ждет.
"Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: "Ну я же для вас чужой, вы меня не примете". Я ответил то, что должен: "Судить будем не по биографии, а по поступкам". Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками", - написал Медведев. "Догадайтесь, какая судьба его ждёт", - добавил он.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми
Вчера, 14:29
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Российские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
12 сентября, 12:18
 
РоссияБезопасностьАрменияНикол ПашинянДмитрий МедведевАзербайджанНагорный КарабахСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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