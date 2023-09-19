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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении - РИА Новости, 19.09.2023
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14:31 19.09.2023 (обновлено: 14:42 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897250101.html
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении - РИА Новости, 19.09.2023
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Армянский премьер Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении, сообщает пресс-служба СБ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:31
2023-09-19T14:42
армения
в мире
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении, сообщает пресс-служба СБ."Заседание Совета безопасности Армении проходит под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. В повестке заседания - широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха", - говорится на сайте СБ.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230914/armeniya-1896341114.html
https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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армения, в мире, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
Армения, В мире, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении, сообщает пресс-служба СБ.
"Заседание Совета безопасности Армении проходит под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. В повестке заседания - широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха", - говорится на сайте СБ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Пашинян сменил вектор внешней политики Армении, считает эксперт
14 сентября, 15:32
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана
13 сентября, 16:41
 
АрменияВ миреНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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