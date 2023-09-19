Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении, сообщает пресс-служба СБ.
"Заседание Совета безопасности Армении проходит под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. В повестке заседания - широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха", - говорится на сайте СБ.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.