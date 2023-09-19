https://ria.ru/20230919/karabakh-1897244583.html
Минобороны Азербайджана сообщило о поддержке Турцией действий в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о поддержке Турцией действий в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Минобороны Азербайджана сообщило о поддержке Турцией действий в Карабахе
Глава министерства обороны Турции Яшар Гюлер заявил азербайджанскому коллеге Закиру Гасанову, что Анкара поддерживает Баку в проведении антитеррористической... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:14
2023-09-19T14:14
2023-09-19T14:44
в мире
азербайджан
турция
баку
никол пашинян
закир гасанов
яшар гюлер
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 19 сен - РИА Новости. Глава министерства обороны Турции Яшар Гюлер заявил азербайджанскому коллеге Закиру Гасанову, что Анкара поддерживает Баку в проведении антитеррористической операции в Карабахе, заявило министерство обороны Азербайджана.Азербайджанское оборонное ведомство во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра.Также во вторник состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции. "Генерал-полковник Гасанов проинформировал своего коллегу о местных антитеррористических мерах в Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в пресс-релизе МО Азербайджана."Яшар Гюлер заявил, что Турция сегодня, как и всегда, поддерживает Азербайджан", - сообщило министерство.Помимо этого, позже во вторник МО Азербайджана сообщило о телефонном разговоре глав генштабов ВС двух стран. Глава генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев рассказал турецкому коллеге Метину Гюраку о ходе операции, а Гюрак выразил поддержку, сообщается в пресс-релизе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html
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в мире, азербайджан, турция, баку, никол пашинян, закир гасанов, яшар гюлер, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Турция, Баку, Никол Пашинян, Закир Гасанов, Яшар Гюлер, Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о поддержке Турцией действий в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о поддержке Турцией действий в Карабахе
БАКУ, 19 сен - РИА Новости. Глава министерства обороны Турции Яшар Гюлер заявил азербайджанскому коллеге Закиру Гасанову, что Анкара поддерживает Баку в проведении антитеррористической операции в Карабахе, заявило министерство обороны Азербайджана.
Азербайджанское оборонное ведомство во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра.
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Также во вторник состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции. "Генерал-полковник Гасанов проинформировал своего коллегу о местных антитеррористических мерах в Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в пресс-релизе МО Азербайджана.
"Яшар Гюлер заявил, что Турция сегодня, как и всегда, поддерживает Азербайджан", - сообщило министерство.
Помимо этого, позже во вторник МО Азербайджана сообщило о телефонном разговоре глав генштабов ВС двух стран. Глава генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев рассказал турецкому коллеге Метину Гюраку о ходе операции, а Гюрак выразил поддержку, сообщается в пресс-релизе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения
при посредничестве Москвы
договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР
и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван
и Баку при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин
обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев
, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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