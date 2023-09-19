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Азербайджан потребовал от Армении вывести войска из Карабаха - РИА Новости, 19.09.2023
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13:34 19.09.2023 (обновлено: 14:08 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897229235.html
Азербайджан потребовал от Армении вывести войска из Карабаха
Азербайджан потребовал от Армении вывести войска из Карабаха - РИА Новости, 19.09.2023
Азербайджан потребовал от Армении вывести войска из Карабаха
Полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе, заявил МИД Азербайджана на фоне... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:34
2023-09-19T14:08
в мире
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе, заявил МИД Азербайджана на фоне военной операции азербайджанской армии.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что в Карабахе нет подразделений армянской армии."Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что вопреки пунктам трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, продолжение существования соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана является источником серьезной угрозы региональному миру и стабильности. Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск так называемого режима", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230912/karabakh-1895799229.html
https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html
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в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Азербайджан потребовал от Армении вывести войска из Карабаха

МИД Азербайджана назвал вывод ВС Армении из Карабаха единственным путем к миру

© Фото : Минобороны АрменииАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Минобороны Армении
Армянские военнослужащие. Архивное фото
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе, заявил МИД Азербайджана на фоне военной операции азербайджанской армии.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что в Карабахе нет подразделений армянской армии.
Российские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
12 сентября, 12:18
"Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что вопреки пунктам трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, продолжение существования соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана является источником серьезной угрозы региональному миру и стабильности. Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск так называемого режима", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Источник: Россия выразила недовольство последними заявлениями Армении
4 сентября, 14:33
 
В миреАзербайджанАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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