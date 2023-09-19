https://ria.ru/20230919/karabakh-1897229235.html

Азербайджан потребовал от Армении вывести войска из Карабаха

Азербайджан потребовал от Армении вывести войска из Карабаха - РИА Новости, 19.09.2023

Азербайджан потребовал от Армении вывести войска из Карабаха

Полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе, заявил МИД Азербайджана на фоне... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:34

2023-09-19T13:34

2023-09-19T14:08

в мире

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе, заявил МИД Азербайджана на фоне военной операции азербайджанской армии.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что в Карабахе нет подразделений армянской армии."Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что вопреки пунктам трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, продолжение существования соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана является источником серьезной угрозы региональному миру и стабильности. Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск так называемого режима", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230912/karabakh-1895799229.html

https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе