СМИ сообщили о закрытии со стороны Баку воздушного пространства для Еревана
СМИ Азербайджана сообщили о закрытии воздушного пространства страны для Армении
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Азербайджанские СМИ сообщают, что Баку закрыл воздушное пространство республики для Армении.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Ведомство также сообщило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.
"После начала контртеррористической операции в Карабахе с целью восстановления конституционного строя Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении", - пишет, в частности, Axar.az.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.