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В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя при армянском обстреле - РИА Новости, 19.09.2023
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17:30 19.09.2023 (обновлено: 17:31 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/gibel-1897316577.html
В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя при армянском обстреле
В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя при армянском обстреле - РИА Новости, 19.09.2023
В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя при армянском обстреле
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в городе Шуша в Карабахе в результате обстрела со стороны армянских военных погиб мирный житель. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:30
2023-09-19T17:31
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
никол пашинян
армения
владимир путин
баку
ильхам алиев
в мире
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в городе Шуша в Карабахе в результате обстрела со стороны армянских военных погиб мирный житель. "В результате обстрела Шуши армянскими вооруженными силами из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, от осколочных ранений скончался инженер городской коммунальной службы Видади Фархадов 1967 года рождения", - заявил на брифинге представитель азербайджанской генпрокуратуры. По его словам, начато расследование происшествия. Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, никол пашинян, армения, владимир путин, баку, ильхам алиев, в мире, генеральная прокуратура рф
Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Никол Пашинян, Армения, Владимир Путин, Баку, Ильхам Алиев, В мире, Генеральная прокуратура РФ
В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя при армянском обстреле

В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя в Шуше при армянском обстреле

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в городе Шуша в Карабахе в результате обстрела со стороны армянских военных погиб мирный житель.
"В результате обстрела Шуши армянскими вооруженными силами из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, от осколочных ранений скончался инженер городской коммунальной службы Видади Фархадов 1967 года рождения", - заявил на брифинге представитель азербайджанской генпрокуратуры.
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15 сентября, 13:40
По его словам, начато расследование происшествия.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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10 сентября, 12:14
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанНикол ПашинянАрменияВладимир ПутинБакуИльхам АлиевВ миреГенеральная прокуратура РФ
 
 
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