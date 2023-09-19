В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя при армянском обстреле
В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя в Шуше при армянском обстреле
© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в городе Шуша в Карабахе в результате обстрела со стороны армянских военных погиб мирный житель.
"В результате обстрела Шуши армянскими вооруженными силами из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, от осколочных ранений скончался инженер городской коммунальной службы Видади Фархадов 1967 года рождения", - заявил на брифинге представитель азербайджанской генпрокуратуры.
По его словам, начато расследование происшествия.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.