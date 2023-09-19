https://ria.ru/20230919/gibel-1897316577.html

В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя при армянском обстреле

В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя при армянском обстреле - РИА Новости, 19.09.2023

В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя при армянском обстреле

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в городе Шуша в Карабахе в результате обстрела со стороны армянских военных погиб мирный житель. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:30

2023-09-19T17:30

2023-09-19T17:31

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

никол пашинян

армения

владимир путин

баку

ильхам алиев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897300193_0:91:2184:1320_1920x0_80_0_0_5182def850408b25afe46c85b2981a6b.jpg

БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в городе Шуша в Карабахе в результате обстрела со стороны армянских военных погиб мирный житель. "В результате обстрела Шуши армянскими вооруженными силами из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, от осколочных ранений скончался инженер городской коммунальной службы Видади Фархадов 1967 года рождения", - заявил на брифинге представитель азербайджанской генпрокуратуры. По его словам, начато расследование происшествия. Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

азербайджан

армения

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, никол пашинян, армения, владимир путин, баку, ильхам алиев, в мире, генеральная прокуратура рф