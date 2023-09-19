https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html

Польский политик призвал закрыть границу ЕС

Польский политик призвал закрыть границу ЕС - РИА Новости, 19.09.2023

Польский политик призвал закрыть границу ЕС

Евросоюзу пора применить политику "закрытых границ", считает заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:19

2023-09-19T14:19

2023-09-19T14:19

в мире

здоровье - общество

лампедуза

африка

европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Евросоюзу пора применить политику "закрытых границ", считает заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин. "Самое время начать политику закрытых границ Евросоюза. Так же, как мы это делаем на белорусской границе", - сказал Селлин в эфире Польского радио. Он отметил, что большинство прибывающих на территорию Европейского союза нелегалов являются не беженцами, а экономическими мигрантами. "Большинство людей из Африки и Азии, которые пытаются проникнуть в Европу, являются именно нелегальными экономическими иммигрантами", - сказал замминистра. "Я помню, когда волна нелегалов в 2015 году шла через Балканы, Венгрия регистрировала их на своей границе. Тогда в сообщении Министерства внутренних дел сообщалось, что через Венгрию прошли люди из 63 стран. Покажите мне эти 63 страны, в которых идет война", - добавил он. По мнению замминистра, европейская идея расселения нелегальных мигрантов по всем странам ЕС приведет лишь к увеличению числа нелегалов. "Европейские элиты не понимают, что такая идея, как переселение, является стимулом для последующих волн иммигрантов", - сказал он. "У них в Африке есть смартфоны, и они знают, что если они только пройдут через европейскую границу, то их где-то разместят, в той или иной стране, они будут в богатой Европе. После этого они могут сменить место жительства. Это механизм, который не тормозит процесс нелегальной иммиграции, а ускоряет его", - подчеркнул Селлин. На минувшей неделе на острова Лампедуза к югу от Сицилии за шесть дней высадились 11 тысяч человек при том, что по документам на нем проживают шесть тысяч итальянцев. По мере того, как власти предпринимают усилия по перемещению мигрантов с Лампедузы, на остров продолжают прибывают новые нелегалы. В воскресенье на Лампедузе побывала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала Италии поддержку ЕС в пресечении потока мигрантов, рассказав о плане из 10 пунктов, включающем ускоренную репатриацию не получивших убежище, сотрудничество с Тунисом и борьбу с перевозчиками людей. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже почти 130 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил чуть более 68 тысяч человек.

https://ria.ru/20230919/zerno-1897237665.html

https://ria.ru/20230919/kiev-1897214242.html

лампедуза

африка

европа

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в мире, здоровье - общество, лампедуза, африка, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз