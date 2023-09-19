https://ria.ru/20230919/erevan-1897416820.html

СК Армении заявил, что у участников стычек в Ереване нашли холодное оружие

СК Армении заявил, что у участников стычек в Ереване нашли холодное оружие - РИА Новости, 20.09.2023

СК Армении заявил, что у участников стычек в Ереване нашли холодное оружие

У трех участников акции протеста у здания кабмина в Ереване обнаружено холодное оружие, они задержаны, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-19T23:56

2023-09-19T23:56

2023-09-20T00:15

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. У трех участников акции протеста у здания кабмина в Ереване обнаружено холодное оружие, они задержаны, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении."В результате реализации сотрудниками полиции оперативных данных во время массового собрания на площади Республики у трех участников собрания было обнаружено холодное оружие. Указанные лица были задержаны на основании обоснованного подозрения в совершении указанного преступного деяния", - говорится на сайте СК.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре Еревана продолжаются стычки протестующих с полицией, которая пытались их оттеснить от здания правительства Армении. Митинг на площади Республики продолжается несколько часов из-за начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий" в Карабахе во вторник. Предыдущие стычки с полицией закончились применением правоохранителями светошумовых гранат. Протестующим не удалось прорвать кордон полиции возле здания правительства. В пресс-службе минздрава Армении сообщали о 34 пострадавших, из них 16 - полицейских.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/impichment-1897393526.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897411992.html

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, ереван, никол пашинян