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Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
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23:30 19.09.2023 (обновлено: 23:49 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erevan-1897414129.html
Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване
Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване
В стычках протестующих с полицией у здания правительства в Ереване пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, сообщили в пресс-службе Минздрава Армении. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:30
2023-09-19T23:49
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
армения
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. В стычках протестующих с полицией у здания правительства в Ереване пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, сообщили в пресс-службе Минздрава Армении."В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что 17 из них получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны, 16 пострадавших продолжают получать помощь. Один человек прооперирован, заявили в пресс-службе.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре Еревана продолжаются стычки протестующих с полицией, которая пытались их оттеснить от здания правительства Армении. Митинг на площади Республики продолжается уже более восьми часов из-за начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Предыдущие стычки с полицией закончились применением правоохранителями светошумовых гранат. Протестующим не удалось прорвать кордон полиции возле здания правительства Армении.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване

Минздрав: в протестах в Ереване пострадали 18 гражданских и 16 полицейских

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПолицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. В стычках протестующих с полицией у здания правительства в Ереване пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, сообщили в пресс-службе Минздрава Армении.
"В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 17 из них получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны, 16 пострадавших продолжают получать помощь. Один человек прооперирован, заявили в пресс-службе.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре Еревана продолжаются стычки протестующих с полицией, которая пытались их оттеснить от здания правительства Армении. Митинг на площади Республики продолжается уже более восьми часов из-за начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Предыдущие стычки с полицией закончились применением правоохранителями светошумовых гранат. Протестующим не удалось прорвать кордон полиции возле здания правительства Армении.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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В миреЕреванСитуация в Нагорном КарабахеАрменияАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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