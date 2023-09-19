https://ria.ru/20230919/erevan-1897371554.html

У российского посольства в Ереване начались стычки протестующих и полиции

У российского посольства в Ереване начались стычки протестующих и полиции - РИА Новости, 19.09.2023

У российского посольства в Ереване начались стычки протестующих и полиции

У здания посольства России в Ереване во вторник вечером начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов, трансляцию с места... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:12

2023-09-19T19:12

2023-09-19T19:29

в мире

ереван

россия

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

никол пашинян

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. У здания посольства России в Ереване во вторник вечером начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов, трансляцию с места событий в прямом эфире ведут местные информационные порталы.Около сотни протестующих, которые пришли к зданию дипмиссии, призывают российскую сторону принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. Некоторые из них адресуют свои требования российским миротворцам, при этом не объясняя, какие меры те должны принимать в регионе, который премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал частью Азербайджана.Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/armenia-1897375659.html

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в мире, ереван, россия, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, армения