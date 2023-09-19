https://ria.ru/20230919/erdogan-1897117115.html

Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО

Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.09.2023

Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом региональные вопросы, стоящие на повестке дня. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T06:24

2023-09-19T06:24

2023-09-19T06:24

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

нато

оон

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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом региональные вопросы, стоящие на повестке дня. О том, что президент Турции собирается принять Столтенберга в "Турецком доме" в Нью-Йорке, сообщил ранее РИА Новости источник в администрации Эрдогана. "Мы встретились с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и обсудили региональные и глобальные вопросы, стоящие на повестке дня. Как и прежде, мы будем оставаться одной из стран, наиболее активно поддерживающих миссии НАТО",- написал Эрдоган по итогам переговоров.

https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115667.html

турция

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, оон