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Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО
Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом региональные вопросы, стоящие на повестке дня. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T06:24
2023-09-19T06:24
2023-09-19T06:24
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом региональные вопросы, стоящие на повестке дня. О том, что президент Турции собирается принять Столтенберга в "Турецком доме" в Нью-Йорке, сообщил ранее РИА Новости источник в администрации Эрдогана. "Мы встретились с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и обсудили региональные и глобальные вопросы, стоящие на повестке дня. Как и прежде, мы будем оставаться одной из стран, наиболее активно поддерживающих миссии НАТО",- написал Эрдоган по итогам переговоров.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, оон
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО, ООН
Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО
Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО Столтенбергом