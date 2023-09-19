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Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.09.2023
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06:24 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897117115.html
Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО
Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом региональные вопросы, стоящие на повестке дня. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T06:24
2023-09-19T06:24
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
нато
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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом региональные вопросы, стоящие на повестке дня. О том, что президент Турции собирается принять Столтенберга в "Турецком доме" в Нью-Йорке, сообщил ранее РИА Новости источник в администрации Эрдогана. "Мы встретились с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и обсудили региональные и глобальные вопросы, стоящие на повестке дня. Как и прежде, мы будем оставаться одной из стран, наиболее активно поддерживающих миссии НАТО",- написал Эрдоган по итогам переговоров.
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115667.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, оон
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО, ООН
Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО

Эрдоган сообщил, что обсудил региональные вопросы с генсеком НАТО Столтенбергом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом региональные вопросы, стоящие на повестке дня.
О том, что президент Турции собирается принять Столтенберга в "Турецком доме" в Нью-Йорке, сообщил ранее РИА Новости источник в администрации Эрдогана.
"Мы встретились с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и обсудили региональные и глобальные вопросы, стоящие на повестке дня. Как и прежде, мы будем оставаться одной из стран, наиболее активно поддерживающих миссии НАТО",- написал Эрдоган по итогам переговоров.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу
Вчера, 05:39
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергНАТОООН
 
 
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