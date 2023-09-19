Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что Турции не нужна помощь Евросоюза - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 19.09.2023 (обновлено: 05:19 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115285.html
Эрдоган заявил, что Турции не нужна помощь Евросоюза
Эрдоган заявил, что Турции не нужна помощь Евросоюза - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган заявил, что Турции не нужна помощь Евросоюза
Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке ЕС, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:11
2023-09-19T05:19
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
евросоюз
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке ЕС, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".Отвечая на вопрос корреспондента американского телеканала PBS, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Европейский Союз, Эрдоган сказал, что Турция придает большое значение решениям ЕС."Если ЕС примет положительное решение, мы будем приветствовать его. На протяжении последних 50 лет Турцию оставляют у дверей ЕС. Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся", - сказал турецкий лидер.Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
https://ria.ru/20230911/turtsiya-1895601874.html
https://ria.ru/20230911/nato-1895590863.html
турция
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ea44c10563a32bdb95fe3f410e5d0e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, евросоюз, швеция, нато
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Евросоюз, Швеция, НАТО
Эрдоган заявил, что Турции не нужна помощь Евросоюза

Эрдоган: Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке Евросоюза

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке ЕС, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний
11 сентября, 15:31
Отвечая на вопрос корреспондента американского телеканала PBS, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Европейский Союз, Эрдоган сказал, что Турция придает большое значение решениям ЕС.
"Если ЕС примет положительное решение, мы будем приветствовать его. На протяжении последних 50 лет Турцию оставляют у дверей ЕС. Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным
11 сентября, 14:57
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреЕвросоюзШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала