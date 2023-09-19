Эрдоган заявил, что Турции не нужна помощь Евросоюза
Эрдоган: Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке Евросоюза
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке ЕС, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Отвечая на вопрос корреспондента американского телеканала PBS, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Европейский Союз, Эрдоган сказал, что Турция придает большое значение решениям ЕС.
"Если ЕС примет положительное решение, мы будем приветствовать его. На протяжении последних 50 лет Турцию оставляют у дверей ЕС. Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.