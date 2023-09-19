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В России завершили клинические исследования препарата от диабета "Семавик"

В России завершили клинические исследования препарата от диабета "Семавик" - РИА Новости, 19.09.2023

В России завершили клинические исследования препарата от диабета "Семавик"

Российская фармкомпания "Герофарм" завершила клинические исследования препарата для лечения диабета "Семавик" — отечественного аналога датского "Оземпика",... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:33

2023-09-19T18:33

2023-09-19T19:19

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская фармкомпания "Герофарм" завершила клинические исследования препарата для лечения диабета "Семавик" — отечественного аналога датского "Оземпика", сообщили РИА Новости в организации. "Сразу несколько компаний готовятся к выводу аналогов "Оземпика" на российский рынок. "Герофарм" успешно завершила клинические исследования, в ходе которых была доказана сопоставимость аналога и референтного препарата по показателям биологической сопоставимости. <...> Ожидается, что лекарственное средство "Семавик", которое уже находится на регистрации, станет первым аналогом "Оземпика". <...> Все необходимые документы уже переданы регуляторам", — говорится в заявлении.Уточняется, что Novo Nordisk имеет действующий патент на молекулу до 2035 года, поэтому аналоги препарата могут зарегистрировать по процедуре принудительного лицензирования.Как отметили в "Герофарме", новое лекарственное средство включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а его стоимость будет зафиксирована государством и составит около шести тысяч рублей. Сейчас цена за одну упаковку с инъекционным семаглутидом при покупке на сером рынке составляет от 15 до 30 тысяч рублей.По словам гендиректора компании Петра Родионова, наличие в России препарата на основе семаглутида — гарантия безопасности пациентов. Он подчеркнул, что это жизненно необходимый медикамент, который применяется курсом, поэтому важно обеспечить его доступность в привычной форме выпуска.Производственные возможности компании "Герофарм" позволяют уже сейчас начать выпуск препарата на собственном заводе и полностью удовлетворить потребность отечественного рынка, добавил Родионов.

https://ria.ru/20230919/rynok-1897243990.html

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, диабет, общество, россия