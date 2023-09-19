https://ria.ru/20230919/diabet-1897345937.html
В России завершили клинические исследования препарата от диабета "Семавик"
В России завершили клинические исследования препарата от диабета "Семавик" - РИА Новости, 19.09.2023
В России завершили клинические исследования препарата от диабета "Семавик"
Российская фармкомпания "Герофарм" завершила клинические исследования препарата для лечения диабета "Семавик" — отечественного аналога датского "Оземпика",... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:33
2023-09-19T18:33
2023-09-19T19:19
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская фармкомпания "Герофарм" завершила клинические исследования препарата для лечения диабета "Семавик" — отечественного аналога датского "Оземпика", сообщили РИА Новости в организации. "Сразу несколько компаний готовятся к выводу аналогов "Оземпика" на российский рынок. "Герофарм" успешно завершила клинические исследования, в ходе которых была доказана сопоставимость аналога и референтного препарата по показателям биологической сопоставимости. <...> Ожидается, что лекарственное средство "Семавик", которое уже находится на регистрации, станет первым аналогом "Оземпика". <...> Все необходимые документы уже переданы регуляторам", — говорится в заявлении.Уточняется, что Novo Nordisk имеет действующий патент на молекулу до 2035 года, поэтому аналоги препарата могут зарегистрировать по процедуре принудительного лицензирования.Как отметили в "Герофарме", новое лекарственное средство включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а его стоимость будет зафиксирована государством и составит около шести тысяч рублей. Сейчас цена за одну упаковку с инъекционным семаглутидом при покупке на сером рынке составляет от 15 до 30 тысяч рублей.По словам гендиректора компании Петра Родионова, наличие в России препарата на основе семаглутида — гарантия безопасности пациентов. Он подчеркнул, что это жизненно необходимый медикамент, который применяется курсом, поэтому важно обеспечить его доступность в привычной форме выпуска.Производственные возможности компании "Герофарм" позволяют уже сейчас начать выпуск препарата на собственном заводе и полностью удовлетворить потребность отечественного рынка, добавил Родионов.
https://ria.ru/20230919/rynok-1897243990.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, диабет, общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Диабет, Общество, Россия
В России завершили клинические исследования препарата от диабета "Семавик"
В России завершились клинические исследования препарата от диабета "Семавик"
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская фармкомпания "Герофарм" завершила клинические исследования препарата для лечения диабета "Семавик" — отечественного аналога датского "Оземпика", сообщили РИА Новости в организации.
"Сразу несколько компаний готовятся к выводу аналогов "Оземпика" на российский рынок. "Герофарм" успешно завершила клинические исследования, в ходе которых была доказана сопоставимость аналога и референтного препарата по показателям биологической сопоставимости. <...> Ожидается, что лекарственное средство "Семавик", которое уже находится на регистрации, станет первым аналогом "Оземпика". <...> Все необходимые документы уже переданы регуляторам", — говорится в заявлении.
В конце марта Росздравнадзор сообщил, что в ноябре прошлого года получил уведомление от Novo Nordisk, компании —производителя "Оземпика" (действующее вещество — семаглутид), о планируемом прекращении поставок в Россию. При этом препарат будет доступен для пациентов как минимум до декабря этого года. В конце июня "Герофарм" получила разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика".
Уточняется, что Novo Nordisk имеет действующий патент на молекулу до 2035 года, поэтому аналоги препарата могут зарегистрировать по процедуре принудительного лицензирования.
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Как отметили в "Герофарме", новое лекарственное средство включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а его стоимость будет зафиксирована государством и составит около шести тысяч рублей. Сейчас цена за одну упаковку с инъекционным семаглутидом при покупке на сером рынке составляет от 15 до 30 тысяч рублей.
По словам гендиректора компании Петра Родионова, наличие в России препарата на основе семаглутида — гарантия безопасности пациентов. Он подчеркнул, что это жизненно необходимый медикамент, который применяется курсом, поэтому важно обеспечить его доступность в привычной форме выпуска.
Производственные возможности компании "Герофарм" позволяют уже сейчас начать выпуск препарата на собственном заводе и полностью удовлетворить потребность отечественного рынка, добавил Родионов.
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