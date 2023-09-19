https://ria.ru/20230919/crimea-1897272382.html

Крымские татары прокомментировали позицию Эрдогана по региону

Крымские татары прокомментировали позицию Эрдогана по региону - РИА Новости, 19.09.2023

Крымские татары прокомментировали позицию Эрдогана по региону

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:27

2023-09-19T15:27

2023-09-19T23:14

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заур смирнов

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал понять, что Крым является российской территорией и таковой будет всегда, и назвал позицию турецкого лидера взвешенной. Ранее Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS исключил возможность, что Украина добьется успеха в захвате Крыма."Мы признательны Эрдогану за взвешенную позицию и фактическое признание того, что Крым является российской территорией и таковой будет всегда", — сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, президент Турции также дает четкий сигнал всему миру о том, что продолжать вооружать Украину и гнать ее на войну с Россией бессмысленно и бесперспективно. "Турецкая позиция по Крыму может означать, что в ближайшее время аналогичные заявления прозвучат и в отношении новых субъектов России", — считает Смирнов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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турция, украина, россия, заур смирнов, реджеп тайип эрдоган, в мире