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Крымские татары прокомментировали позицию Эрдогана по региону - РИА Новости, 19.09.2023
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15:27 19.09.2023 (обновлено: 23:14 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/crimea-1897272382.html
Крымские татары прокомментировали позицию Эрдогана по региону
Крымские татары прокомментировали позицию Эрдогана по региону - РИА Новости, 19.09.2023
Крымские татары прокомментировали позицию Эрдогана по региону
Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:27
2023-09-19T23:14
турция
украина
россия
заур смирнов
реджеп тайип эрдоган
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал понять, что Крым является российской территорией и таковой будет всегда, и назвал позицию турецкого лидера взвешенной. Ранее Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS исключил возможность, что Украина добьется успеха в захвате Крыма."Мы признательны Эрдогану за взвешенную позицию и фактическое признание того, что Крым является российской территорией и таковой будет всегда", — сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, президент Турции также дает четкий сигнал всему миру о том, что продолжать вооружать Украину и гнать ее на войну с Россией бессмысленно и бесперспективно. "Турецкая позиция по Крыму может означать, что в ближайшее время аналогичные заявления прозвучат и в отношении новых субъектов России", — считает Смирнов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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турция, украина, россия, заур смирнов, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Украина, Россия, Заур Смирнов, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Крымские татары прокомментировали позицию Эрдогана по региону

Крымско-татарский эксперт Смирнов назвал позицию Эрдогана по региону взвешенной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал понять, что Крым является российской территорией и таковой будет всегда, и назвал позицию турецкого лидера взвешенной.
Ранее Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS исключил возможность, что Украина добьется успеха в захвате Крыма.
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"Мы признательны Эрдогану за взвешенную позицию и фактическое признание того, что Крым является российской территорией и таковой будет всегда", — сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, президент Турции также дает четкий сигнал всему миру о том, что продолжать вооружать Украину и гнать ее на войну с Россией бессмысленно и бесперспективно.
"Турецкая позиция по Крыму может означать, что в ближайшее время аналогичные заявления прозвучат и в отношении новых субъектов России", — считает Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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