https://ria.ru/20230919/britaniya-1897173356.html
В Британии планируют ограничить права врачей на забастовки
В Британии планируют ограничить права врачей на забастовки - РИА Новости, 19.09.2023
В Британии планируют ограничить права врачей на забастовки
Министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай подтвердил планы правительства по ограничению прав врачей на проведение забастовок, чтобы больницы могли... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:07
2023-09-19T12:07
2023-09-19T12:36
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай подтвердил планы правительства по ограничению прав врачей на проведение забастовок, чтобы больницы могли предоставлять перечень критически важных медуслуг. "Сегодня мы объявляем о том, как мы будем защищать срочные (медицинские – ред.) услуги, предоставляемые больницами, как химиотерапия, диализ, потому что мы признаем – право на забастовку важно, но мы должны это сбалансировать с правом пациентов на ключевые виды лечения", - сказал он в эфире телеканала Sky News. По его словам, подобные меры уже были приняты в других странах, в частности, во Франции и Италии. В июле в Британии был принят закон, обязывающий бастующих сотрудников ключевых отраслей - железнодорожников, пожарных - осуществлять минимальный уровень работ, однако под него не попали сотрудники больниц. Слова министра прозвучали на фоне начавшейся в стране стачки врачей-консультантов. В среду к ним присоединятся врачи-интерны, что станет их первой совместной забастовкой. Протестные акции будут проводиться в разной форме с 19 по 23 сентября и со 2 по 5 октября. Профсоюз "Британская медицинская ассоциация" ранее отклонил предложение правительства о повышении зарплаты врачей на 6%, назвав его "оскорбительным". Организация требует такого повышения, чтобы вернуть зарплату младших врачей к уровню 2008 года, учитывая, что инфляция подорвала ее рост с тех пор. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британского минздрава, на конец июля 2023 года очередь из ожидающих лечения британцев составила 7,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20230918/smi-1896920848.html
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в мире, здоровье - общество, великобритания, франция, италия, британская медицинская ассоциация
В мире, Здоровье - Общество, Великобритания, Франция, Италия, Британская медицинская ассоциация
В Британии планируют ограничить права врачей на забастовки
В Британии подтвердили планы по ограничению прав врачей на проведение забастовок
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай подтвердил
планы правительства по ограничению прав врачей на проведение забастовок, чтобы больницы могли предоставлять перечень критически важных медуслуг.
"Сегодня мы объявляем о том, как мы будем защищать срочные (медицинские – ред.) услуги, предоставляемые больницами, как химиотерапия, диализ, потому что мы признаем – право на забастовку важно, но мы должны это сбалансировать с правом пациентов на ключевые виды лечения", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
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По его словам, подобные меры уже были приняты в других странах, в частности, во Франции
и Италии
.
В июле в Британии был принят закон, обязывающий бастующих сотрудников ключевых отраслей - железнодорожников, пожарных - осуществлять минимальный уровень работ, однако под него не попали сотрудники больниц.
Слова министра прозвучали на фоне начавшейся в стране стачки врачей-консультантов. В среду к ним присоединятся врачи-интерны, что станет их первой совместной забастовкой. Протестные акции будут проводиться в разной форме с 19 по 23 сентября и со 2 по 5 октября.
Профсоюз "Британская медицинская ассоциация
" ранее отклонил предложение правительства о повышении зарплаты врачей на 6%, назвав его "оскорбительным". Организация требует такого повышения, чтобы вернуть зарплату младших врачей к уровню 2008 года, учитывая, что инфляция подорвала ее рост с тех пор.
Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британского минздрава, на конец июля 2023 года очередь из ожидающих лечения британцев составила 7,6 миллиона человек.
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