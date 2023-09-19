https://ria.ru/20230919/britaniya-1897173356.html

В Британии планируют ограничить права врачей на забастовки

В Британии планируют ограничить права врачей на забастовки - РИА Новости, 19.09.2023

В Британии планируют ограничить права врачей на забастовки

Министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай подтвердил планы правительства по ограничению прав врачей на проведение забастовок, чтобы больницы могли... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:07

2023-09-19T12:07

2023-09-19T12:36

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай подтвердил планы правительства по ограничению прав врачей на проведение забастовок, чтобы больницы могли предоставлять перечень критически важных медуслуг. "Сегодня мы объявляем о том, как мы будем защищать срочные (медицинские – ред.) услуги, предоставляемые больницами, как химиотерапия, диализ, потому что мы признаем – право на забастовку важно, но мы должны это сбалансировать с правом пациентов на ключевые виды лечения", - сказал он в эфире телеканала Sky News. По его словам, подобные меры уже были приняты в других странах, в частности, во Франции и Италии. В июле в Британии был принят закон, обязывающий бастующих сотрудников ключевых отраслей - железнодорожников, пожарных - осуществлять минимальный уровень работ, однако под него не попали сотрудники больниц. Слова министра прозвучали на фоне начавшейся в стране стачки врачей-консультантов. В среду к ним присоединятся врачи-интерны, что станет их первой совместной забастовкой. Протестные акции будут проводиться в разной форме с 19 по 23 сентября и со 2 по 5 октября. Профсоюз "Британская медицинская ассоциация" ранее отклонил предложение правительства о повышении зарплаты врачей на 6%, назвав его "оскорбительным". Организация требует такого повышения, чтобы вернуть зарплату младших врачей к уровню 2008 года, учитывая, что инфляция подорвала ее рост с тех пор. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британского минздрава, на конец июля 2023 года очередь из ожидающих лечения британцев составила 7,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20230918/smi-1896920848.html

https://ria.ru/20230918/smi-1896935644.html

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в мире, здоровье - общество, великобритания, франция, италия, британская медицинская ассоциация