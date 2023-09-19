https://ria.ru/20230919/britain-1897315409.html

Британия может стать ассоциированным членом Евросоюза, пишут СМИ

Британия может стать ассоциированным членом Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2023

Британия может стать ассоциированным членом Евросоюза, пишут СМИ

Великобритания может стать партнером Евросоюза в качестве "ассоциированного члена" в соответствии с планами по расширению европейского блока, сообщает во... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:27

2023-09-19T17:27

2023-09-19T17:27

в мире

великобритания

франция

урсула фон дер ляйен

борис джонсон

евросоюз

еврокомиссия

европейский суд

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Великобритания может стать партнером Евросоюза в качестве "ассоциированного члена" в соответствии с планами по расширению европейского блока, сообщает во вторник газета Telegraph. "Великобритания может вступить в Европейский Союз в качестве "ассоциированного члена" в соответствии с планами кардинального расширения блока, разработанными Францией и Германией", - говорится в статье. Издание отмечает, что Британия может войти в третий из четырех уровней структуры, предложенной в докладе, который был составлен франко-германской рабочей группой по институциональным реформам. "Ассоциированные члены" не будут связаны обязательствами по дальнейшей интеграции в ЕС и ее политику. Однако страны, желающие стать "ассоциированными членами", будут должны делать взносы в бюджет ЕС и подчиняться Европейскому суду в обмен на участие в европейском едином рынке. Членские взносы будут меньше, чем для полноправных членов ЕС, но "ассоциированные члены" будут обладать меньшими преимуществами, например, у них не будет доступа к фонду солидарности ЕС и сельскохозяйственному фонду ЕС. Как напоминает издание, соглашение о торговле и сотрудничестве, подписанное экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, положило конец юрисдикции Европейского суда в Великобритании и прекратило финансовые взносы страны в блок. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия проведет предшествующий расширению Евросоюза обзор, чтобы оценить, как адаптировать ЕС к работе в расширенном формате. До этого глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после 47 лет членства, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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в мире, великобритания, франция, урсула фон дер ляйен, борис джонсон, евросоюз, еврокомиссия, европейский суд, шарль мишель