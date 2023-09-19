https://ria.ru/20230919/bayden-1897400265.html
Байден обсудил с Гутеррешем Украину
Байден обсудил с Гутеррешем Украину - РИА Новости, 19.09.2023
Байден обсудил с Гутеррешем Украину
Президент США Джо Байден обсудил мировые проблемы, в том числе Украину, борьбу с бедностью и изменение климата с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:29
2023-09-19T21:29
2023-09-19T22:17
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил мировые проблемы, в том числе Украину, борьбу с бедностью и изменение климата с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, сообщил Белый дом. "Лидеры вновь подчеркнули крепкое партнерство между Соединенными Штатами и ООН, обсудили мировые проблемы, в том числе необходимость борьбы с ростом бедности и неравенством, мобилизации дополнительных ресурсов для устойчивого развития, борьбы с климатическими изменениями и соблюдения основных принципов ООН...", - сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшейся на полях ГА ООН встречи. Беседа также коснулась "усилий по реформированию и укреплению международных институтов с целью повышения их инклюзивности и лучшей работы для реализации цели устойчивого развития и решения таких мировых проблем как изменение климата и неустойчивость", сообщили в администрации. Ранее во вторник Байден выступил на ГА ООН, где сегодня проходят мероприятия недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, джо байден, антониу гуттереш, оон
В мире, США, Украина, Джо Байден, Антониу Гуттереш, ООН
Байден обсудил с Гутеррешем Украину
Белый дом: Байден обсудил с Гутеррешем Украину
ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил мировые проблемы, в том числе Украину, борьбу с бедностью и изменение климата с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, сообщил Белый дом.
"Лидеры вновь подчеркнули крепкое партнерство между Соединенными Штатами и ООН, обсудили мировые проблемы, в том числе необходимость борьбы с ростом бедности и неравенством, мобилизации дополнительных ресурсов для устойчивого развития, борьбы с климатическими изменениями и соблюдения основных принципов ООН...", - сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшейся на полях ГА ООН встречи. Беседа также коснулась "усилий по реформированию и укреплению международных институтов с целью повышения их инклюзивности и лучшей работы для реализации цели устойчивого развития и решения таких мировых проблем как изменение климата и неустойчивость", сообщили в администрации.
Тот мир ушел и не вернется. Госсекретарь США хоронит глобальный порядок
Ранее во вторник Байден выступил на ГА ООН, где сегодня проходят мероприятия недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
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