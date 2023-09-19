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Байден обсудил с Гутеррешем Украину - РИА Новости, 19.09.2023
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21:29 19.09.2023 (обновлено: 22:17 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/bayden-1897400265.html
Байден обсудил с Гутеррешем Украину
Байден обсудил с Гутеррешем Украину - РИА Новости, 19.09.2023
Байден обсудил с Гутеррешем Украину
Президент США Джо Байден обсудил мировые проблемы, в том числе Украину, борьбу с бедностью и изменение климата с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:29
2023-09-19T22:17
в мире
сша
украина
джо байден
антониу гуттереш
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил мировые проблемы, в том числе Украину, борьбу с бедностью и изменение климата с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, сообщил Белый дом. "Лидеры вновь подчеркнули крепкое партнерство между Соединенными Штатами и ООН, обсудили мировые проблемы, в том числе необходимость борьбы с ростом бедности и неравенством, мобилизации дополнительных ресурсов для устойчивого развития, борьбы с климатическими изменениями и соблюдения основных принципов ООН...", - сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшейся на полях ГА ООН встречи. Беседа также коснулась "усилий по реформированию и укреплению международных институтов с целью повышения их инклюзивности и лучшей работы для реализации цели устойчивого развития и решения таких мировых проблем как изменение климата и неустойчивость", сообщили в администрации. Ранее во вторник Байден выступил на ГА ООН, где сегодня проходят мероприятия недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897343725.html
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в мире, сша, украина, джо байден, антониу гуттереш, оон
В мире, США, Украина, Джо Байден, Антониу Гуттереш, ООН
Байден обсудил с Гутеррешем Украину

Белый дом: Байден обсудил с Гутеррешем Украину

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил мировые проблемы, в том числе Украину, борьбу с бедностью и изменение климата с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, сообщил Белый дом.
"Лидеры вновь подчеркнули крепкое партнерство между Соединенными Штатами и ООН, обсудили мировые проблемы, в том числе необходимость борьбы с ростом бедности и неравенством, мобилизации дополнительных ресурсов для устойчивого развития, борьбы с климатическими изменениями и соблюдения основных принципов ООН...", - сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшейся на полях ГА ООН встречи. Беседа также коснулась "усилий по реформированию и укреплению международных институтов с целью повышения их инклюзивности и лучшей работы для реализации цели устойчивого развития и решения таких мировых проблем как изменение климата и неустойчивость", сообщили в администрации.
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