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В Баку назвали заявления сенатора США о блокаде Карабаха лживыми - РИА Новости, 19.09.2023
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12:48 19.09.2023 (обновлено: 13:56 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/baku-1897204798.html
В Баку назвали заявления сенатора США о блокаде Карабаха лживыми
В Баку назвали заявления сенатора США о блокаде Карабаха лживыми - РИА Новости, 19.09.2023
В Баку назвали заявления сенатора США о блокаде Карабаха лживыми
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев назвал лживыми высказывания... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:48
2023-09-19T13:56
в мире
армения
баку
азербайджан
хикмет гаджиев
никол пашинян
ильхам алиев
конгресс сша
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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев назвал лживыми высказывания американского сенатора, председателя комитета Сената по иностранным делам Боба Менендеса о блокаде Карабаха со стороны Баку. Во вторник Менендес на заседании Сената заявил, что азербайджанская блокада армян Карабаха имеет все признаки геноцида. Менендес также представил фотографии первой жертвы голода. "Вместо того, чтобы ответить на серьезные обвинения в коррупции, конгрессмен Менендес лжет комитету Сената по иностранным делам с ложной информацией и фейковым фото. Человек, представленный на фото, скончался от рака. Сами армяне стыдятся использовать эту неприкрытую ложь после предоставления медицинских доказательств. Подобный лоббизм, подход "деньги говорят", откровенная ложь и расистская ненависть к азербайджанцам и другим наносят ущерб имиджу и глобальной репутации Конгресса США", - написал Гаджиев в соцсети X (бывшая Twitter). Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897201373.html
https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html
армения
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в мире, армения, баку, азербайджан, хикмет гаджиев, никол пашинян, ильхам алиев, конгресс сша, twitter, нагорный карабах
В мире, Армения, Баку, Азербайджан, Хикмет Гаджиев, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Конгресс США, Twitter, Нагорный Карабах
В Баку назвали заявления сенатора США о блокаде Карабаха лживыми

Гаджиев: сенатор США солгал о блокаде Карабаха Азербайджаном

© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk ManukyanМост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах
Мост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk Manukyan
Мост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев назвал лживыми высказывания американского сенатора, председателя комитета Сената по иностранным делам Боба Менендеса о блокаде Карабаха со стороны Баку.
Во вторник Менендес на заседании Сената заявил, что азербайджанская блокада армян Карабаха имеет все признаки геноцида. Менендес также представил фотографии первой жертвы голода.
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
СМИ сообщили о закрытии со стороны Баку воздушного пространства для Еревана
Вчера, 12:43
"Вместо того, чтобы ответить на серьезные обвинения в коррупции, конгрессмен Менендес лжет комитету Сената по иностранным делам с ложной информацией и фейковым фото. Человек, представленный на фото, скончался от рака. Сами армяне стыдятся использовать эту неприкрытую ложь после предоставления медицинских доказательств. Подобный лоббизм, подход "деньги говорят", откровенная ложь и расистская ненависть к азербайджанцам и другим наносят ущерб имиджу и глобальной репутации Конгресса США", - написал Гаджиев в соцсети X (бывшая Twitter).
Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана
13 сентября, 16:41
 
В миреАрменияБакуАзербайджанХикмет ГаджиевНикол ПашинянИльхам АлиевКонгресс СШАTwitterНагорный Карабах
 
 
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