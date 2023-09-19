Баку опроверг сообщения об обстреле российских миротворцев
МО Азербайджана назвало сообщения об обстреле колонны миротворцев из РФ ложью
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
БАКУ, 19 сен - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло информацию, распространенную в армянском сегменте социальных сетей, относительно обстрела со стороны азербайджанской армии колонны российского миротворческого контингента, эвакуирующей жителей армянского происхождения в Карабахе.
"Распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация об обстреле нашими Вооруженными силами колонны российского миротворческого контингента, эвакуирующей жителей армянского происхождения, является полностью ложной и носит характер дезинформации. Мы категорически отвергаем подобные необоснованные утверждения", - говорится в сообщении.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.