В Кремле пока не контактировали с Арменией на высшем уровне
Песков: у России и Армении не было контактов на высшем уровне, но они возможны
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами, возможны и контакты на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши военные в первую очередь, а также по другим каналам мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской сторонами", - сказал Песков журналистам.
"В первую очередь контакты сейчас осуществляются по линии наших военных, по линии других ведомств. Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того, как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать, в том числе о возможных контактах на высшем уровне", - ответил Песков журналистам на вопрос, планируются ли контакты с Баку и Ереваном в ближайшие часы.
При этом Песков отметил, что Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не были в контакте после отправленного вторым письма. "Действительно, было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны происходящему. На тот момент собственно происходила… работа по возобновлению потоков гуманитарной помощи в Карабах. И к нашему удовлетворению по состоянию на вчера эта работа увенчалась успехом. Первая партия по двум направлениям через Агдамскую и Лачинскую дорогу пошли, но к сожалению это не спасло нас от возобновления боевых действий. Каких-либо других контактов с тех пор не было", – сказал Песков.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что информация в СМИ о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил российских миротворцев об "операции" в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности: на самом деле информация о начале "операции" была доведена за несколько минут до начала боевых действий.