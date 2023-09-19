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В Кремле пока не контактировали с Арменией на высшем уровне - РИА Новости, 19.09.2023
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16:36 19.09.2023 (обновлено: 17:00 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/armeniya-1897295902.html
В Кремле пока не контактировали с Арменией на высшем уровне
В Кремле пока не контактировали с Арменией на высшем уровне - РИА Новости, 19.09.2023
В Кремле пока не контактировали с Арменией на высшем уровне
Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами, возможны и контакты на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:36
2023-09-19T17:00
армения
россия
ситуация в нагорном карабахе
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами, возможны и контакты на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наши военные в первую очередь, а также по другим каналам мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской сторонами", - сказал Песков журналистам."В первую очередь контакты сейчас осуществляются по линии наших военных, по линии других ведомств. Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того, как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать, в том числе о возможных контактах на высшем уровне", - ответил Песков журналистам на вопрос, планируются ли контакты с Баку и Ереваном в ближайшие часы.При этом Песков отметил, что Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не были в контакте после отправленного вторым письма. "Действительно, было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны происходящему. На тот момент собственно происходила… работа по возобновлению потоков гуманитарной помощи в Карабах. И к нашему удовлетворению по состоянию на вчера эта работа увенчалась успехом. Первая партия по двум направлениям через Агдамскую и Лачинскую дорогу пошли, но к сожалению это не спасло нас от возобновления боевых действий. Каких-либо других контактов с тех пор не было", – сказал Песков.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что информация в СМИ о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил российских миротворцев об "операции" в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности: на самом деле информация о начале "операции" была доведена за несколько минут до начала боевых действий.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897276800.html
https://ria.ru/20230912/karabakh-1895799229.html
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армения, россия, ситуация в нагорном карабахе, политика, дмитрий песков
Армения, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Политика, Дмитрий Песков
В Кремле пока не контактировали с Арменией на высшем уровне

Песков: у России и Армении не было контактов на высшем уровне, но они возможны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами, возможны и контакты на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши военные в первую очередь, а также по другим каналам мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской сторонами", - сказал Песков журналистам.
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"В первую очередь контакты сейчас осуществляются по линии наших военных, по линии других ведомств. Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того, как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать, в том числе о возможных контактах на высшем уровне", - ответил Песков журналистам на вопрос, планируются ли контакты с Баку и Ереваном в ближайшие часы.
При этом Песков отметил, что Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не были в контакте после отправленного вторым письма. "Действительно, было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны происходящему. На тот момент собственно происходила… работа по возобновлению потоков гуманитарной помощи в Карабах. И к нашему удовлетворению по состоянию на вчера эта работа увенчалась успехом. Первая партия по двум направлениям через Агдамскую и Лачинскую дорогу пошли, но к сожалению это не спасло нас от возобновления боевых действий. Каких-либо других контактов с тех пор не было", – сказал Песков.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что информация в СМИ о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил российских миротворцев об "операции" в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности: на самом деле информация о начале "операции" была доведена за несколько минут до начала боевых действий.
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АрменияРоссияСитуация в Нагорном КарабахеПолитикаДмитрий Песков
 
 
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