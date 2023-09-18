Словакия отказалась пересмотреть решение по зерну после иска Украины в ВТО
Словакия выразила готовность защищать в ВТО эмбарго на украинское зерно
© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 18 сен — РИА Новости. Словакия готова защищать свою позицию по поводу запрета на ввоз украинского зерна на полях ВТО, сообщил глава Министерства сельского хозяйства республики Йозеф Биреш, чьи слова приводит издание teraz.sk.
В понедельник вечером с аналогичными заявлениями выступили Польша и Венгрия.
"Мы не изменим нашу позицию, пока нет гарантий. Мы можем представить Всемирной торговой организации причины и наши опасения", — сказал чиновник по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.
По его словам, изучение предложенного механизма контроля за импортом украинского зерна может занять до двух месяцев.
В минувшую пятницу Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом.
Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины.
"Односторонние меры будут применяться до тех пор, пока система гарантий со стороны Украины не будет оценена и не будет гарантий, что импорт под контролем", — добавил Биреш.
Сегодня киевский режим подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета ввозить украинскую продукцию. Как утверждают в Минэкономики страны, по вине указанных государств украинские экспортеры понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.
Как сообщило агентство РАР со ссылкой на источник в Евросоюзе, Варшава, Будапешт и Братислава в ответ на действия Киева решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии по украинскому зерну в Брюсселе.
Запрет на ввоз украинского зерна
В конце марта пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.