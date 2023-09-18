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Словакия отказалась пересмотреть решение по зерну после иска Украины в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023
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21:43 18.09.2023 (обновлено: 23:47 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/zerno-1897092936.html
Словакия отказалась пересмотреть решение по зерну после иска Украины в ВТО
Словакия отказалась пересмотреть решение по зерну после иска Украины в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023
Словакия отказалась пересмотреть решение по зерну после иска Украины в ВТО
Словакия готова защищать свою позицию по поводу запрета на ввоз украинского зерна на полях ВТО, сообщил глава Министерства сельского хозяйства республики Йозеф... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:43
2023-09-18T23:47
словакия
всемирная торговая организация (вто)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
зерновая сделка
польша
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 18 сен — РИА Новости. Словакия готова защищать свою позицию по поводу запрета на ввоз украинского зерна на полях ВТО, сообщил глава Министерства сельского хозяйства республики Йозеф Биреш, чьи слова приводит издание teraz.sk.В понедельник вечером с аналогичными заявлениями выступили Польша и Венгрия."Мы не изменим нашу позицию, пока нет гарантий. Мы можем представить Всемирной торговой организации причины и наши опасения", — сказал чиновник по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.По его словам, изучение предложенного механизма контроля за импортом украинского зерна может занять до двух месяцев."Односторонние меры будут применяться до тех пор, пока система гарантий со стороны Украины не будет оценена и не будет гарантий, что импорт под контролем", — добавил Биреш.Сегодня киевский режим подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета ввозить украинскую продукцию. Как утверждают в Минэкономики страны, по вине указанных государств украинские экспортеры понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.Как сообщило агентство РАР со ссылкой на источник в Евросоюзе, Варшава, Будапешт и Братислава в ответ на действия Киева решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии по украинскому зерну в Брюсселе.Запрет на ввоз украинского зернаВ конце марта пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897097433.html
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словакия, всемирная торговая организация (вто), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), зерновая сделка, польша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Словакия, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Зерновая сделка, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Словакия отказалась пересмотреть решение по зерну после иска Украины в ВТО

Словакия выразила готовность защищать в ВТО эмбарго на украинское зерно

© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 18 сен — РИА Новости. Словакия готова защищать свою позицию по поводу запрета на ввоз украинского зерна на полях ВТО, сообщил глава Министерства сельского хозяйства республики Йозеф Биреш, чьи слова приводит издание teraz.sk.
В понедельник вечером с аналогичными заявлениями выступили Польша и Венгрия.
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"Мы не изменим нашу позицию, пока нет гарантий. Мы можем представить Всемирной торговой организации причины и наши опасения", — сказал чиновник по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.
По его словам, изучение предложенного механизма контроля за импортом украинского зерна может занять до двух месяцев.

В минувшую пятницу Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом.

Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины.

"Односторонние меры будут применяться до тех пор, пока система гарантий со стороны Украины не будет оценена и не будет гарантий, что импорт под контролем", — добавил Биреш.
Сегодня киевский режим подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета ввозить украинскую продукцию. Как утверждают в Минэкономики страны, по вине указанных государств украинские экспортеры понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.
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Как сообщило агентство РАР со ссылкой на источник в Евросоюзе, Варшава, Будапешт и Братислава в ответ на действия Киева решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии по украинскому зерну в Брюсселе.

Запрет на ввоз украинского зерна

В конце марта пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
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СловакияВсемирная торговая организация (ВТО)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Зерновая сделкаПольшаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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