https://ria.ru/20230918/zarplata-1896880883.html

Зарплатные предложения в трех городах России выросли в полтора раза

Зарплатные предложения в трех городах России выросли в полтора раза - РИА Новости, 18.09.2023

Зарплатные предложения в трех городах России выросли в полтора раза

Зарплатные предложения в Омске, Саратове и Оренбурге выросли за год в 1,5 раза, а в целом по стране в сентябре 2023 года рост составил 39% по сравнению с первым РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T04:40

2023-09-18T04:40

2023-09-18T04:40

россия

ульяновск

новосибирск

экономика

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Зарплатные предложения в Омске, Саратове и Оренбурге выросли за год в 1,5 раза, а в целом по стране в сентябре 2023 года рост составил 39% по сравнению с первым осенним месяцем 2022 года, посчитали аналитики "Авито Работа", данные есть у РИА Новости. "В сентябре 2023 года аналитики "Авито Работы" сравнили динамику увеличения средних заработных плат в крупных городах России и составили рейтинг городов с наибольшим приростом зарплатных предложений. В целом по стране годовой рост составил 39% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тройку лидеров открывают Омск, Саратов и Оренбург, где зарплатные предложения в среднем выросли примерно в 1,5 раза", - говорится в исследовании. В этих городах средние предлагаемые зарплаты находятся в диапазоне от 52 до 55 тысяч рублей. По приросту этого показателя также лидируют Волгоград, Томск, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Новосибирск. Там зарплатные предложения находятся в диапазоне от 53 тысяч рублей (Ульяновск) до 63 тысяч рублей (Новосибирск). Как отметил директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков, в условиях высокой конкуренции местные работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда. "Для сравнения, в столице увеличение зарплатных предложений составило лишь 16%, но стоит учесть и то, что сумма здесь наибольшая среди всех городов страны - 73 766 рублей"‎, - добавил он.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895970054.html

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ульяновск

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россия, ульяновск, новосибирск, экономика