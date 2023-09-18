https://ria.ru/20230918/zarplata-1896880883.html
Зарплатные предложения в трех городах России выросли в полтора раза
Зарплатные предложения в трех городах России выросли в полтора раза - РИА Новости, 18.09.2023
Зарплатные предложения в трех городах России выросли в полтора раза
Зарплатные предложения в Омске, Саратове и Оренбурге выросли за год в 1,5 раза, а в целом по стране в сентябре 2023 года рост составил 39% по сравнению с первым РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T04:40
2023-09-18T04:40
2023-09-18T04:40
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ульяновск
новосибирск
экономика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Зарплатные предложения в Омске, Саратове и Оренбурге выросли за год в 1,5 раза, а в целом по стране в сентябре 2023 года рост составил 39% по сравнению с первым осенним месяцем 2022 года, посчитали аналитики "Авито Работа", данные есть у РИА Новости. "В сентябре 2023 года аналитики "Авито Работы" сравнили динамику увеличения средних заработных плат в крупных городах России и составили рейтинг городов с наибольшим приростом зарплатных предложений. В целом по стране годовой рост составил 39% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тройку лидеров открывают Омск, Саратов и Оренбург, где зарплатные предложения в среднем выросли примерно в 1,5 раза", - говорится в исследовании. В этих городах средние предлагаемые зарплаты находятся в диапазоне от 52 до 55 тысяч рублей. По приросту этого показателя также лидируют Волгоград, Томск, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Новосибирск. Там зарплатные предложения находятся в диапазоне от 53 тысяч рублей (Ульяновск) до 63 тысяч рублей (Новосибирск). Как отметил директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков, в условиях высокой конкуренции местные работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда. "Для сравнения, в столице увеличение зарплатных предложений составило лишь 16%, но стоит учесть и то, что сумма здесь наибольшая среди всех городов страны - 73 766 рублей", - добавил он.
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россия, ульяновск, новосибирск, экономика
Россия, Ульяновск, Новосибирск, Экономика
Зарплатные предложения в трех городах России выросли в полтора раза
"Авито": зарплатные предложения в Омске, Саратове и Оренбурге выросли в 1,5 раза
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Зарплатные предложения в Омске, Саратове и Оренбурге выросли за год в 1,5 раза, а в целом по стране в сентябре 2023 года рост составил 39% по сравнению с первым осенним месяцем 2022 года, посчитали аналитики "Авито Работа", данные есть у РИА Новости.
«
"В сентябре 2023 года аналитики "Авито Работы" сравнили динамику увеличения средних заработных плат в крупных городах России и составили рейтинг городов с наибольшим приростом зарплатных предложений. В целом по стране годовой рост составил 39% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тройку лидеров открывают Омск, Саратов и Оренбург, где зарплатные предложения в среднем выросли примерно в 1,5 раза", - говорится в исследовании.
В этих городах средние предлагаемые зарплаты находятся в диапазоне от 52 до 55 тысяч рублей. По приросту этого показателя также лидируют Волгоград
, Томск
, Ульяновск
, Ростов-на-Дону
, Калининград
, Нижний Новгород
и Новосибирск
. Там зарплатные предложения находятся в диапазоне от 53 тысяч рублей (Ульяновск) до 63 тысяч рублей (Новосибирск).
Как отметил директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков, в условиях высокой конкуренции местные работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда.
"Для сравнения, в столице увеличение зарплатных предложений составило лишь 16%, но стоит учесть и то, что сумма здесь наибольшая среди всех городов страны - 73 766 рублей", - добавил он.
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